По программе "Единой России" и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ

В планах на следующий год - отремонтировать более 1,5 тысяч образовательных учреждений



Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС "Единой России" и Минпросвещения, который прошёл при участии депутатов, закреплённых за объектами, и представителей родительских штабов в регионах. "Уже 1100 заданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства – 15 млрд рублей – были отремонтированы еще 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в 5 зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определённых "Единой Россией" кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах", — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание. В свою очередь, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что отставание от выполнения показателей программы есть еще в нескольких регионах. "Оно будет в ближайшее время наверстано. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области. По каждому объекту в этих регионах закреплённые депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек", – подчеркнул Андрей Турчак.

Он обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам. Также секретарь Генсовета отметил, что в следующем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч школ по всей стране. Соответствующее финансирование "Единая Россия" заложила в федеральном бюджете. В рамках региональных бюджетов будет предусмотрено софинансирование программы. Участие в сборе заявок на капремонт школ примут и новые территории – соответствующее поручение секретарь Генсовета дал региональным отделениям "Единой России" в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания школ на этих территориях долгие годы не ремонтировались даже косметически, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ. "Очень важно, чтобы наши новые региональные отделения активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчёт потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом Правительство эти заявки оперативно рассмотрит, поддержит и примет к исполнению", — сказал Андрей Турчак.

Также по инициативе "Единой России" со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ. Поправки в Бюджетный кодекс, которые уже приняты, дают право Правительству по ходатайствам регионов перенаправлять такие средства.

"С 1 января такая возможность у Правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься", — сказал секретарь Генсовета.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, программа капремонта школ стала действительно народной.

"Программа капитальных ремонтов входит в народную программу "Единой России" и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира", — сказал министр.

Он подчеркнул, что Минпросвещения ощущает реальную поддержку "Единой России" в реализации проекта.

"По народной программе «Единой России» в этом году мы успешно завершили капитальный ремонт трех школ. Также подходит к концу ремонт в СОШ с.Нившера. В свою очередь, в 2023 году суммарно планируется отремонтировать 10 образовательных учреждений. Ремонт трех из них был начат в 2022 году. На особом контроле депутатов "Единой России" находится Гимназия имени А.С. Пушкина в г. Сыктывкаре, капремонт которой планово переходит на 2023 год. Подчеркну, что здание гимназии является объектом культурного наследия регионального значения. Общий объем средств, выделенных на капремонт школ на 2022 и 2023 составляет 752,5 млн рублей. Подчеркну, что для всестороннего контроля за каждым из строящихся объектов созданы общественные штабы. В них входят представители исполнительных органов власти, депутаты "Единой России", родительская общественность. Это позволяет, в том числе учесть пожелания тех, кто будет учиться в обновленных образовательных организациях", – подчеркнула Региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» предложил в конце года заслушать регионы, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в "красной" зоне.

"Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений "Единой России". Если коллеги к концу декабря из "красной" зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем — мы справимся с задачей, которую поставил Президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков", — заключил Андрей Турчак.

Напомним, программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована Президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах.