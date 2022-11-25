В Сыктывкаре эвакуировали еще два здания

В Сыктывкаре за день эвакуировали три здания. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
25 ноября на 14:55 в спецслужбы Сыктывкара поступили сообщения о минировании здания городской администрации, Минтруда и Дворца творчества.
Подписчики “Про Города” сообщают об эвакуации еще одного здания на улице Ленина, рядом с Колледжем искусств. На место также подъехало множество спецтехники. Здание оцеплено.
Напомним, здание администрации эвакуировали после полудня. На месте работало множество спецслужб: МЧС, скорая, реанимация и полиция. Как сообщили в Минздраве Коми, на электронную почту поступило сообщение о минировании. Подробности все еще неизвестны.
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