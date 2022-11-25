В Сыктывкаре эвакуировали еще два здания

В Сыктывкаре за день эвакуировали три здания. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

25 ноября на 14:55 в спецслужбы Сыктывкара поступили сообщения о минировании здания городской администрации, Минтруда и Дворца творчества.