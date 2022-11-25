"Единая Россия" установит новогодние елки в ПВР для беженцев и поздравит военнослужащих

Представители партии "Единая Россия" также организуют новогодние праздники для детей вынужденных переселенцев

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей", - отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения "Единой России", рекомендовано пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная "Елка желаний", отметил он.