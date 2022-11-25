"Единая Россия" установит новогодние елки в ПВР для беженцев и поздравит военнослужащих

Представители партии "Единая Россия" также организуют новогодние праздники для детей вынужденных переселенцев
Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей", - отметил он.
Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения "Единой России", рекомендовано пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная "Елка желаний", отметил он.
"И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома", - сообщил Андрей Турчак.
"Мы обязательно позаботимся о семьях военнослужащих, а также о гражданах, проживающих в пунктах временного размещения. Постараемся создать для них атмосферу теплого семейного торжества. Также силами Партии планируем организовать мастер-классы для детей по изготовлению новогодних открыток и писем для бойцов из Коми. Кроме того, для семей военнослужащих проведем поздравления с участием Деда Мороза. Отмечу, что к этой приятной миссии подключатся и наши местные отделения Партии", – подчеркнула заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова.
Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов. Кроме того, в народной программе "Единой России" планируется появление раздела о поддержке освобожденных территорий, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.
С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также "Единая Россия" собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.
На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.
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