В Сыктывкаре эвакуировали посетителей поликлиники

В Сыктывкаре эвакуировали медиков и посетителей из здания Сыктывкарской городской поликлиники №3, которое расположено по адресу Карла Маркса, 116. Через считанные минуты возле него появилась машина МЧС.

Как сообщили читатели “Про Города Сыктывкар”, 15 ноября в районе 9:30 в поликлинике сработала пожарная тревога. Всех находящихся внутри людей эвакуировали, а к месту происшествия подъехали сотрудники МЧС. Пожарные провели проверку, а через десять минут разрешили заходить обратно.