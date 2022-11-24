Нутрициолог назвала 7 продуктов, которые стоит ввести в рацион детям

Нутрициолог Елена Свиридова назвала 7 продуктов, которые стоит ввести в рацион детям, пишет портал sport-express.ru.

По ее словам, в детское меню стоит добавить авокадо, тофу, сливочное масло, орехи и ореховую пасту, брокколи, томаты и какао. Эти продукты обладают большим количеством полезных витаминов, микро- и макроэлементов.