МегаФон запустил мобильный интернет на месторождении за полярным кругом

МегаФон установил базовую станцию на Харьягинском нефтяном месторождении за северным полярным кругом. Теперь вахтовики из Коми, которые работают на этой территории, смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными в мессенджерах и социальных сетях.

Оператор обеспечил связью и мобильным 4G-интернетом производственные площадки и вахтовый поселок. Для максимального покрытия месторождения базовая станция оператора располагается на антенно-мачтовом сооружении на высоте 50 метров. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.

Строительство объектов связи за Полярным кругом связано со значительными трудностями, в первую очередь логистическими: так как здесь нет развитой транспортной инфраструктуры и практически отсутствует автомобильное сообщение, доставлять инженеров и телеком-оборудование приходилось по несколько дней: по воздуху и суше.