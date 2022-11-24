В общежитии сыктывкарского педколледжа, атакованном клопами, начали обработку

В общежитиях Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова начали обработку от клопов, передает БНК. Как сообщили в Минобразования Коми, обработка уже проводилась перед началом учебного года, но вскоре оказалось, что членистоногие, в частности в комнатах на третьем этаже, никуда не делись. Эти факты подтвердили сообщения от студентов и родителей.

С сентября по ноябрь обработали уже 34 комнаты, однако после новой публикации жалоб ее решили продолжить. Она будет двукратной: первая уже прошла 22 ноября, а следующая будет 28 ноября.