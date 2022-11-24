В общежитии сыктывкарского педколледжа, атакованном клопами, начали обработку

В общежитиях Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова начали обработку от клопов, передает БНК.
Как сообщили в Минобразования Коми, обработка уже проводилась перед началом учебного года, но вскоре оказалось, что членистоногие, в частности в комнатах на третьем этаже, никуда не делись. Эти факты подтвердили сообщения от студентов и родителей.
С сентября по ноябрь обработали уже 34 комнаты, однако после новой публикации жалоб ее решили продолжить. Она будет двукратной: первая уже прошла 22 ноября, а следующая будет 28 ноября.
На время обработки, которая длится 14 дней, 217 студентов перевели на дистанционное обучение из дома. Еще 46 проживают в общежитии на улице Советской, а остальные 104 студента по желанию проживают у родственников и учатся очно.