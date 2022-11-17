"На кусают клопы": в общежитии сыктывкарского педколледжа студентов атаковали паразиты

В общежитии Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова студенты жалуются на клопов. По словам учащихся, проблема с неприятными насекомыми возникла год назад. Журналист портала “Про Город сыктывкар” пообщался со студентами колледжа и узнал подробности.

Студенты педколледжа, которые живут в общежитии по адресу: Октябрьский проспект, 41, массово жалуются на клопов. В сети появились видео и фотографии с этими паразитами.

“Эта проблема у нас возникла год назад. В комнате, где появились клопы, проводили дезинфекцию — студентов переселяли в другие комнаты, но вместе с ними и переселялись клопы. И так происходит по кругу. В прошлом году было не так плохо, а в этом году кусают всех”, — рассказала студентка педколледжа.

Как рассказала ученица колледжа, родители и сами студенты неоднократно писали жалобы и обращения на счет клопов.