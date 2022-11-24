Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Экс-чиновница из Коми Майнина прокомментировала свой уход с поста министра в Чувашии

Экс-чиновница из Коми Майнина прокомментировала свой уход с поста министра в ЧувашииФото с vk.com

Бывший министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала свой уход с поста в соцсетях. Ранее она занимала пост начальника Управления цифрового развития Республики Коми.

Напомним, 24 ноября из-за скандала с сыном министр цифрового развития Чувашии покинула свой пост. Все произошло из-за видео в телеграм-канале предположительно ребенка Кристины Майниной. На записи подросток съел сырой кусок мяса и угрожал расправой своим одноклассникам.

Свой уход экс-министр прокомментировала так:

“Я приняла решение уйти с поста министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Волна негатива, которая поднялась в рядах общественности, не должна нанести вред репутации Правительства региона”.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости