Экс-чиновница из Коми Майнина прокомментировала свой уход с поста министра в Чувашии

Бывший министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина прокомментировала свой уход с поста в соцсетях. Ранее она занимала пост начальника Управления цифрового развития Республики Коми.

Напомним, 24 ноября из-за скандала с сыном министр цифрового развития Чувашии покинула свой пост. Все произошло из-за видео в телеграм-канале предположительно ребенка Кристины Майниной. На записи подросток съел сырой кусок мяса и угрожал расправой своим одноклассникам.

Свой уход экс-министр прокомментировала так: