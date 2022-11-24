Экс-начальник управления цифрового развития Коми ушла в отставку в Чувашии после скандала

В телеграм-канале предположительно сына министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной вышло видео, где подросток ест сырое мясо и угрожает одноклассникам противоправными действиями. Инцидент вызвал общественный резонанс. Об этом сообщает “Про Город Чебоксары”. Ранее женщина занимала пост начальника Управления цифрового развития Республики Коми.

Позже чиновница прокомментировала ситуацию в своем аккаунте в соцсети:

“Сообщения о том, что он планировал совершить преступление — не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение. Друзья, одноклассники, многие здесь знают моего сына как доброго, отзывчивого парня”, — написала в своем телеграм-канале Кристина Майнина.

По словам матери подростка, сейчас их семья взаимодействует с правоохранительными органами. Сын Кристины активно работает с психологами.