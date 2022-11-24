Экс-начальник управления цифрового развития Коми ушла в отставку в Чувашии после скандала

В телеграм-канале предположительно сына министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной вышло видео, где подросток ест сырое мясо и угрожает одноклассникам противоправными действиями. Инцидент вызвал общественный резонанс. Об этом сообщает “Про Город Чебоксары”. Ранее женщина занимала пост начальника Управления цифрового развития Республики Коми.
Позже чиновница прокомментировала ситуацию в своем аккаунте в соцсети:
“Сообщения о том, что он планировал совершить преступление — не соответствуют действительности. Да, с подростком непросто, серьезную роль здесь сыграл переезд в другой город — смену места жительства он воспринял болезненно. Но готова заверить всех, кого напугало странное поведение моего сына, что это было сделано без злого умысла. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание и это, конечно, мое упущение. Друзья, одноклассники, многие здесь знают моего сына как доброго, отзывчивого парня”, — написала в своем телеграм-канале Кристина Майнина.
По словам матери подростка, сейчас их семья взаимодействует с правоохранительными органами. Сын Кристины активно работает с психологами.
“И я искренне надеюсь, что ситуация будет исчерпана. Прошу отнестись всех с пониманием и воздержаться от травли моего ребенка, нам сейчас действительно непросто”, — заключила мать мальчика.
Кристина Майнина с 2016 по 2020 годы занимала пост заместителя начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи, была начальником Управления цифрового развития, связи и рекламы администрации главы Республики Коми.
В 2021 году она заняла пост министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
Как сообщает “Про Город Чебоксары”, после инцидента с подростком, Кристина Майнина покинула свой пост 24 ноября.
Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал уход специалиста.
“Для команды правительства республики – это, безусловно, потеря высококвалифицированного специалиста в своем деле. За время ее работы Чувашия сделала существенный рывок в области внедрения цифровой трансформации и достижения цифровой зрелости. Регион вошел в топ субъектов России в этой сфере. Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье".