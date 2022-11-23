Мобилизованных жителей Коми и добровольцев освободят от транспортного налога

В Коми от транспортного налога освободят мобилизованных и добровольцев, которые участвуют в СВО, передает "Комиинформ".
Такой законопроект внесли на рассмотрение Госсовета республики депутаты регионального парламента. В документе предлагают освободить участников спецоперации от транспортного налога на одну машину мощностью до 150 лошадиных сил за период 2021-2022 годов.
Напомним, недавно в Кремле прокомментировали слухи о второй волне мобилизации в России. Что ответили в правительстве, читайте по ссылке.