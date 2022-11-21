В Кремле прокомментировали слухи о второй волне мобилизации

Дмитрий Песков ответил на вопросы о слухах, касающихся следующей волны частичной мобилизации. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что этот вопрос в правительстве пока не обсуждается, пишет портал URA.RU.

"Никаких обсуждений на этот счет нет. За Минобороны не могу говорить", — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что в Кремле этот вопрос также не поднимался.