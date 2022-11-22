В Сыктывкаре в красивую дату 22.11.22 развелась одна семейная пара

В красивую дату 22.11.2022 в Сыктывкаре не зарегистрировали ни одного брака, а одна семейная пара — развелась. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в Минюсте по Коми.

22 ноября 2022 года — красивая дата для заключения брака. Несмотря на это никто из сыктывкарцев не женился в этот день. Мало того, одна пара и вовсе развелась.