В Сыктывкаре в красивую дату 22.11.22 развелась одна семейная пара

В красивую дату 22.11.2022 в Сыктывкаре не зарегистрировали ни одного брака, а одна семейная пара — развелась. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщили в Минюсте по Коми.
22 ноября 2022 года — красивая дата для заключения брака. Несмотря на это никто из сыктывкарцев не женился в этот день. Мало того, одна пара и вовсе развелась.
Напомним, еще одна красивая дата в этом году была 22 февраля — 22.02.2022. По Коми в эту зеркальную дату решили пожениться 64 пары. Еще одной красивой датой было 2 февраля — 02.02.2022. В этот день поженились 23 пары.