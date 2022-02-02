Выяснилось, сколько жителей Коми женятся в красивые февральские даты

День свадьбы многие стремятся приурочить к красивой дате. В феврале 2022 года есть две таких даты – 02.02.2022 и 22.02.2022. Pro Город Сыктывкар выяснил, сколько жителей столицы Республики Коми решили создать семьи именно в этих числах.

Самой привлекательной датой для свадеб стало 22 февраля. Несмотря на то, что большинство загсов не регистрируют браки по вторникам, в этом году по желанию молодоженов прием заявлений в этот день в Коми все же открыли. Всего в зеркальную дату решили жениться 64 пары. В Министерстве юстиции Республики Коми сообщили, что это на 20% больше, чем в ближайшие даты – 18 и 25 февраля.