Социальный рост: Бюджет 2023-2025 принят в основном чтении с поправками "Единой России"

"За первого ребенка он составит 590 тыс. рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тыс. рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объёме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают", - подчеркнул Андрей Исаев.

"Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Это пособие будет гораздо легче оформить. Достаточно просто заполнить заявление на портале Госуслуг либо непосредственно в отделении объединённого Пенсионного фонда или, предположим, МФЦ. Оно будет соответствовать в зависимости от имущественного положения семьи либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума", - отметил координатор направления "Хорошая работа – достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции Андрей Исаев.

Они предусматривают финансирование мер соцподдержки граждан и реализацию основных положений народной программы партии Федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками "Единой России", которые касаются социальной поддержки, образования, здравоохранения, развития села и центров занятости, поддержки НКО и сферы культуры принят во втором, основном, чтении. Он предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей.

По инициативе "Единой России" дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 млн рублей пойдут на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание "Единая Россия" уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии ещё 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на это направление, в том числе – модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

В сельском хозяйстве и рыболовстве при поддержке партии рост расходов также существенный. В 2023 году он составляет 58 млрд рублей. Поправками, которые внесла "Единая Россия", дополнительно 8 млрд рублей направлено на программу комплексного развития сельских территорий; по 1 млрд рублей - на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в АПК; 1,5 млрд рублей - на поддержку льготного агролизинга; 8,4 млрд рублей - на обеспечение устойчивой связью и Интернетом отдалённых территорий.

Ещё одна важная тема — поддержка социально ориентированных НКО, в том числе благотворительных, ветеранских, волонтёрских. "Единая Россия" выступила за сохранение объёма их финансирования из бюджета на уровне не ниже 2022 года. Помимо этого, партия предложила дополнительно выделять около 250 млн рублей ежегодно на обучение участников студенческих стройотрядов рабочим специальностям, увеличив финансирование этого направления в два раза. Это позволит проводить ежегодное обучение 50 тысяч человек.