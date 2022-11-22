Жители Коми смогут отдохнуть в новом кластере на побережье Баренцева моря

Аналитические данные МегаФона помогут в развитии инфраструктуры нового туристического кластера на побережье Баренцева моря, где смогут отдохнуть жители нашего региона. Цифровые решения оператора проанализировали передвижение жителей и гостей, а также выявили популярные места отдыха.

На основе сервиса "Цифровой туризм" проведена оценка туристических потоков в регионе, составлен портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также выявлены наиболее популярные локации. Благодаря полученным данным правительство Мурманской области приняло решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — "Валла Тунтури". Комфортабельная туристическая инфраструктура сделает природный парк привлекательным местом для туристов со всего мира, желающих отдохнуть вдали от цивилизации и полюбоваться рассветами и закатами.

"Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки. Региональные власти - развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру", — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.



В компании отмечают, что с 2020 года уже реализовано несколько десятков подобных проектов.