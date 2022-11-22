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В Коми вернутся морозы до минус 35 градусов

В Коми вернутся морозы до минус 35 градусовИз архива "Про Город Сыктывкар"

По сообщениям синоптиков Коми ЦГМС погода на этой неделе будет определяться влиянием антициклона. Именно из-за него жителей региона ждут морозы и совсем небольшое количество осадков.

С середины недели в южных районах, около Сыктывкара будут морозы до -20 градусов и ниже. А в восточных районах Коми холод дойдет до -30-35 градусов, но продлится недолго – максимум два-три дня.

Напомним, сыктывкарцам уже запретили выходить на лед. Жителей заречных поселков это особенно касается. Пока пытаться добраться куда-либо по льду пешком – смертельно опасно. И.о. мэра столицы Коми призвал дождаться создания переправ.

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