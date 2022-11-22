Сыктывкарцам запретили выходить на лед

В столице Коми горожанам официально запретили выходить на речной лед. Такое распоряжение подписал исполняющий обязанности руководителя мэрии Владимир Голдин.

Передвигаться по льду запрещено до открытия переправ, которые вскоре планируют организовать для горожан. На местах, где выход на реку запрещен, установят предупреждающие знаки. Конкретно они появятся в районе Кировского парка, улицы Пушкина, в Алешино и рядом с Нефтебазой. В этих же местах появятся ледовые переправы, как только это станет возможно.