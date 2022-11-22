Сыктывкарцы пожаловались на подорожание дизельного топлива

Сыктывкарцы начали жаловаться на резкий рост цены на дизельное топливо. По словам очевидцев, одна из АЗС повышает стоимость каждый день. Журналист портала “Про Город” узнал, на сколько сильно подорожало дизельное топливо.
20 ноября сыктывкарцы заметили, что на АЗС “ЛУКОЙЛ” в городе стоимость дизельного топлива увеличивается на рубль ежедневно.
“18 ноября дизель стоил 56,66 рублей, 19 ноября — 57 рублей, а 20 ноября уже 58 рублей. Это беспредел. Они повышают цену каждый день”, — возмущается горожанин.
На 22 ноября дизельное топливо на заправке “ЛУКОЙЛ” стоит 58,43 рублей, месяц назад цена составляла 55,41 рублей.
Напомним, на некоторых сыктывкарских АЗС подешевел бензин почти на рубль. Самое бюджетное топливо можно купить в “Движении Коми” и "Компании 2000”.