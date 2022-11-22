Сыктывкарцы пожаловались на подорожание дизельного топлива

Сыктывкарцы начали жаловаться на резкий рост цены на дизельное топливо. По словам очевидцев, одна из АЗС повышает стоимость каждый день. Журналист портала “Про Город” узнал, на сколько сильно подорожало дизельное топливо.

20 ноября сыктывкарцы заметили, что на АЗС “ЛУКОЙЛ” в городе стоимость дизельного топлива увеличивается на рубль ежедневно.