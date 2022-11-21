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В Сыктывкаре подешевел бензин

В Сыктывкаре подешевел бензин

В столице Коми изменились цены та топливо на некоторых заправочных станциях. Об этом сообщает "Комиинформ".

Стоимость горючего стала ниже на заправках компании "2000" и "Движение Коми". В частности, подешевели АИ-92 и АИ-95. А вот на заправках Лукойла цены наоборот выросли. Также подорожал дизель.

Компания "ЛУКОЙЛ"

АИ-92 - 46,37 руб. (было 46,07)

АИ-95 - 49,57 руб. (было 49,27)

100 - 60,91 руб. (было 60,61)

ДТ - 58,43 руб. (было 55,41)

"Движение Коми"

АИ-92 - 43,99 руб. (было 44,44)

АИ-95 - 46,99 руб. (было 47,55)

ДТ - 55, 77 руб.

Компания "2000" (цена от 20 литров)

АИ-92 - 40,20 руб. (было 41,90)

АИ-95 - 43,20 руб. (было 44,90)

ДТ - 66,00 руб. (было 55, 00)

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