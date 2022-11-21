В Сыктывкаре подешевел бензин

В столице Коми изменились цены та топливо на некоторых заправочных станциях. Об этом сообщает "Комиинформ".
Стоимость горючего стала ниже на заправках компании "2000" и "Движение Коми". В частности, подешевели АИ-92 и АИ-95. А вот на заправках Лукойла цены наоборот выросли. Также подорожал дизель.
Компания "ЛУКОЙЛ"
АИ-92 - 46,37 руб. (было 46,07)
АИ-95 - 49,57 руб. (было 49,27)
100 - 60,91 руб. (было 60,61)
ДТ - 58,43 руб. (было 55,41)
"Движение Коми"
АИ-92 - 43,99 руб. (было 44,44)
АИ-95 - 46,99 руб. (было 47,55)
ДТ - 55, 77 руб.
Компания "2000" (цена от 20 литров)
АИ-92 - 40,20 руб. (было 41,90)
АИ-95 - 43,20 руб. (было 44,90)
ДТ - 66,00 руб. (было 55, 00)