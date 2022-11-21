В Сыктывкаре подешевел бензин

В столице Коми изменились цены та топливо на некоторых заправочных станциях. Об этом сообщает "Комиинформ".

Стоимость горючего стала ниже на заправках компании "2000" и "Движение Коми". В частности, подешевели АИ-92 и АИ-95. А вот на заправках Лукойла цены наоборот выросли. Также подорожал дизель.