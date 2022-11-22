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Спасатели выручили трех замерзающих сыктывкарцев

Спасатели выручили трех замерзающих сыктывкарцевpixabay.com

Поздно вечером 18 ноября в службу спасения поступила информация,что на федеральной трассе "Вятка" у поселка Вухтым замерзает трое мужчин 1985 годов рождения, сообщает "Комиинформ".

Спасатели выехали на место около 22:00 и обнаружили сломанный автомобиль ВАЗ-2115, а также рех мужчин, которые, к счастью, были живы и в удовлетворительном состоянии.

Они рассказали, что ездили на работу в Объячево, но ночью по пути в столицу Коми машина сломалась. Ситуацию осложняло то, что на улице был мороз около -20 градусов.

В итоге спасатели предложили мужчинам вернуться в Объячево, те согласились и вышли у одного из придорожных кафе Обьячево.

Кстати, мы уже писали о том, как готовиться к поездкам и что делать, если ваша машина зимой вышла из строя на безлюдной трассе.

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