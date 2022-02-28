Спасатель объяснил, как выжить, если автомобиль сломался зимой на трассе в Коми

Несмотря на то, что календарная зима уже вот-вот закончится, морозы в Республике Коми окончательно отступят еще не скоро. Спасатель Дмитрий Акулов рассказал изданию «Pro Город Сыктывкар», как быть, если в дальней поездке по региону сломалась машина, а «за бортом» отрицательная температура.

В первую очередь, утверждает специалист, нужно заранее сообщить родным и близким о том, куда именно человек собирается ехать и как часто будет выходить на связь.

«Если в заданное время человек не вышел на связь – это уже повод для беспокойства. Поэтому в дальних поездках старайтесь связываться с родными и близкими как можно чаще, а при смене маршрута обязательно сообщайте новый. Так вас найдут быстрее, если вы окажетесь без связи», – объяснил Дмитрий Акулов.

Также необходимо заранее подготовить специальный аварийный запас:

инструменты, у каждого они будут свои в зависимости от опыта и навыков;

запасное колесо;

провода для «прикуривания» аккумулятора;

топливо, если не уверены в том, что на пути следования будет достаточно заправок;

запасная теплая одежда;

сухой паек на трое суток;

аптечка;

источники огня;

нож;

средства подачи сигналов бедствия;

трос.

И вот вы оказались зимой на трассе, а ваш автомобиль сломан или закончилось топливо. Что делать? В первую очередь постарайтесь дозвониться до спасателей по номеру 112. После этого необходимо утеплиться самому и утеплить автомобиль. Чтобы устранить сквозняки, подветренную сторону можно накрыть пленкой или газетами, также можно набросать снежный валик вокруг машины до уровня дверного порога.