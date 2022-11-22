Tele2 модернизировала 14% базовых станций в Республике Коми

Мобильный оператор Tele 2 за 10 месяцев 2022 года увеличил количество базовых станций 4 G в регионе и улучшил качество связи более чем в 10 районах Республики.

В 2022 году в Сыктывкаре компания Tele 2 улучшила покрытие в нескольких знаковых локациях: на улице Димитрова в районе дома 4/1 и на Покровском Бульваре, 1, в Центральном районе – на Стефановской площади и на Республиканском стадионе, в Эжвинском и Октябрьском районах, в районе квартала "Строитель", в районе Орбита, в районе железнодорожного вокзала, в поселке городского типа Красный Затон (улучшение покрытия в Сосновой поляне), на Лесозаводе и на дачах близ Сыктывкара (Нювчим, Дырнос, Находка). После улучшения покрытия в этих местах значительно увеличилась емкость сети, а затем вырос data -трафик. К примеру, в Центральном районе потребление трафика выросло на 40%.