Tele2 модернизировала 14% базовых станций в Республике Коми

Мобильный оператор Tele2 за 10 месяцев 2022 года увеличил количество базовых станций 4G в регионе и улучшил качество связи более чем в 10 районах Республики.
В 2022 году в Сыктывкаре компания Tele2 улучшила покрытие в нескольких знаковых локациях: на улице Димитрова в районе дома 4/1 и на Покровском Бульваре, 1, в Центральном районе – на Стефановской площади и на Республиканском стадионе, в Эжвинском и Октябрьском районах, в районе квартала "Строитель", в районе Орбита, в районе железнодорожного вокзала, в поселке городского типа Красный Затон (улучшение покрытия в Сосновой поляне), на Лесозаводе и на дачах близ Сыктывкара (Нювчим, Дырнос, Находка). После улучшения покрытия в этих местах значительно увеличилась емкость сети, а затем вырос data-трафик. К примеру, в Центральном районе потребление трафика выросло на 40%.
В целом в республике в январе-октябре 2022 года емкость сети Tele2 увеличена в поселке Краснозатонском, селе Корткерос, в Ижемском (Диюр, Няшабож, Кипиево, Щельяюр) и Корткеросском районах, в Усть-Куломе, в муниципальных образованиях Емва и Сосногорск, в Прилузском районе (Объячево, Летка, Вухтым), в селе Визинга Сысольского района, в Сыктывдинском (Пажга, Выльгорт) и Усть-Вымском районах (Жешарт), а также в Усинске.
Сеть Tele2 в 2022 году впервые появилась в селе Няшабож, селе Кипиево, селе Диюр, поселке Верхнеижемский.
Компания увеличила количество базовых станций 4G в Республике Коми в 2022 году на 10% и модернизировала 14% объектов в регионе. На сегодняшний день сеть 4G мобильного оператора Tele2 доступна для 92% жителей, голосовая связь – для 93% и сеть 3G – для 89% жителей региона. C начала года объем потребляемого трафика в Коми вырос на 20%.
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