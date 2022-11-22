Наталья Якимова убедилась в возможности реализации "Адаптивного самбо" в школе-интернат №3

В Эжвинском районе Сыктывкара состоялась рабочая встреча по реализации федерального партийного проекта "Единой России" "Zа Самбо" и развитию направления "Адаптивное самбо".
Для рассмотрения вариантов реализации проекта специальную (коррекционную) школу-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей посетили: член партии "Единая Россия", И.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова; Заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Ангелина Селявка; председатель Федерации самбо республики, исполнительный директор Федерации самбо СЗФО, мастер спорта России, член Партии Рустам Нурисламов, депутат Совета города Сыктывкара Алексей Линков; а также их сопровождал директор Школы-интерната №3 Виталий Орловский.
В рамках рабочей встречи участники провели осмотр спортивных залов, имеющихся в учреждении, а также обратили особое внимание на необходимость подготовки квалифицированных тренеров по самбо.
"Принцип обеспечения равных возможностей должен быть во всем. Кроме того, воспитание детей требует оперативности. Именно поэтому мы не ждем, а в ближайшее время уже приступим к реализации партийного проекта "Единой России" "Адаптивное самбо". Для нас в приоритете сейчас – сформировать преподавательский состав профессионалов, которые будут работать с особенными детьми. Для этого планируем, в том числе организовать соответствующие подготовительные курсы", – подчеркнула И.о. образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.
"Республика Коми готова перенимать лучшие российские практики по реализации проекта "Адаптивное самбо". Партия "Единая Россия" подключится к поиску центров и партнеров, которые обеспечат наиболее квалифицированную подготовку наших преподавателей", – отметил депутат Совета города Сыктывкара Алексей Линков.
"Наш сегодняшний визит означает, что именно с этого учреждения начнется реализация партийного проекта "Адаптивное самбо" в Республике Коми. Это связано с тем, что Школа-интернат специализированная, и в ней имеются условия, необходимые для старта проекта. Хочу подчеркнуть, что директор Школы-интерната уже подобрал помещение, которое может быть использовано для размещения необходимого спортивного инвентаря. Планируем, что благодаря проекту эта категория детей будет адаптироваться к активной жизни, ведь любой ребенок, в том числе имеющий особенности развития, должен иметь возможность заниматься любимым видом спорта!" – отметил Рустам Нурисламов.
Отмечаем, что обеспечение сохранения здоровья жителей путем развития спортивной инфраструктуры, строительства спорткомплексов, и реконструкции школьных спортивных залов, осуществляется в Республике Коми в рамках реализации народной программы партии "Единая Россия".
На федеральном уровне председателем общественного совета партпроекта "Zа самбо" является секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В свою очередь, в Республике Коми популяризация самбо осуществляется по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Республики Коми Владимира Уйба, который также курирует деятельность регионального общественного совета проекта "Zа самбо".
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