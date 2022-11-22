Наталья Якимова убедилась в возможности реализации "Адаптивного самбо" в школе-интернат №3

В Эжвинском районе Сыктывкара состоялась рабочая встреча по реализации федерального партийного проекта "Единой России" "Zа Самбо" и развитию направления "Адаптивное самбо".

Для рассмотрения вариантов реализации проекта специальную (коррекционную) школу-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей посетили: член партии "Единая Россия", И.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова; Заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Ангелина Селявка; председатель Федерации самбо республики, исполнительный директор Федерации самбо СЗФО, мастер спорта России, член Партии Рустам Нурисламов, депутат Совета города Сыктывкара Алексей Линков; а также их сопровождал директор Школы-интерната №3 Виталий Орловский.

В рамках рабочей встречи участники провели осмотр спортивных залов, имеющихся в учреждении, а также обратили особое внимание на необходимость подготовки квалифицированных тренеров по самбо.

"Принцип обеспечения равных возможностей должен быть во всем. Кроме того, воспитание детей требует оперативности. Именно поэтому мы не ждем, а в ближайшее время уже приступим к реализации партийного проекта "Единой России" "Адаптивное самбо". Для нас в приоритете сейчас – сформировать преподавательский состав профессионалов, которые будут работать с особенными детьми. Для этого планируем, в том числе организовать соответствующие подготовительные курсы", – подчеркнула И.о. образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.



