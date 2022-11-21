"Ростелеком" внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов

Общий центр обслуживания (ОЦО) "Ростелекома" внедрил российскую систему Sherpa RPA ( Robotic Process Automation) компании "Шерпа Роботикс" для роботизации бизнес-процессов. Платформа позволит повысить экономическую эффективность и снизить зависимость рутинных процессов от риска человеческой ошибки во всех сферах деятельности компании: от HR до финансового блока.

"Ростелеком" с 2018 года использует программных роботов для минимизации ручных операций и повышения производительности труда сотрудников. За это время разработано 50 роботов, покрывающих рутинные операции больше 100 сотрудников, что позволило высвободить специалистов для более интеллектуальных задач. Ранее разработка велась на иностранной платформе UIPath .

"UIPath — мировой лидер в области роботизации, поэтому задача перехода на отечественную платформу стала для нас вызовом с точки зрения требований к функциональности и производительности новой системы. Сейчас мы видим, что с переходом на отечественное решение появились возможности не только заменить, но и расширить практику использования RPA на большее количество процессов и сотрудников", — рассказал заказчик проекта, главный бухгалтер "Ростелекома" Дмитрий Пересветов.

В "Ростелекоме" решением задач по роботизации занимается специальный центр компетенций, приоритетной задачей которого является поиск, внедрение и миграция с западного ПО на отечественное. Поэтому все созданные ранее роботы переведут на российское решение, что полностью соответствует политике импортозамещения, принятой в компании.