Александра Афонина провела первый семинар про ЖКХ для жителей Сыктывкара

В региональном исполкоме Партии "Единая Россия" прошел семинар "Просто о ЖКХ". Основным спикером выступила координатор федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина.

"На обучающем семинаре мы собрали жителей многоквартирных домов из разных районов города. Основные вопросы, которые мы обсудили: что такое совет многоквартирного дома, что такое общее имущество и как им управлять. В семинаре приняли участие как члены уже созданных Советов многоквартирных домов, так и те, кто только планирует создать такой Совет. На следующей встрече, которую планируем провести 25 ноября, рассмотрим вопрос создания плана обслуживания дома, узнаем, что конкретно должна делать управляющая компания и какова роль собственников в управлении многоквартирным домом", – рассказала Александра Афонина.

Она также подчеркнула, что проведение обучающих семинаров на тему ЖКХ способствует нормализации деятельности управляющих организаций. Стоит отметить, что это первый семинар, который проводится для собственников квартир в жилых домах. Всего курс состоит из трех бесплатных занятий. Записаться на них можно по телефону Региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Д.А.Медведева в Республике Коми 8 (8212) 40-95-42.