Депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева отреагировала на проблемы студентов

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о наличии кровососущих насекомых в одном из студенческих общежитий.
Для обеспечения безопасности студентов, а также с целью предотвращения угрозы здоровью обучающихся, к решению вопроса оперативно подключилась Региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Государственного Совета Республики Коми от партии "Единая Россия" Валентина Жиделева.
"Выехала по указанному адресу. Пообщалась со студентами, встретилась с руководством и колледжа, и общежития. Я оценила колоссальную работу, которую начала в колледже новый директор Елена Выборных и ее команда. Насколько мне известно, именно она стала инициатором той работы по дезинфекции, которая проведена уже в 40 комнатах и будет продолжена в ближайшее время. Для повышения эффективности принято решение на две недели перевести студентов на дистанционное обучение, кроме тех, кто проживает в отдаленных районах. Руководители сыктывкарских вузов предоставят им места в своих общежитиях", – сообщила Валентина Жиделева на своей странице ВКонтакте.
Депутат Госсовета Коми также обратила внимание на необходимость проведения капитального ремонта здания общежития на Октябрьском проспекте.
"Студенты ведущего педагогического колледжа этого заслужили! Это наше общее дело, забота о будущих педагогах республики! Я с 1964 года живу рядом, и мне сегодня подтвердили, что капитального ремонта в нем не было. Считаю, что учредителю необходимо приступить к разработке проектно-сметной документации и войти в программу капитального ремонта, а нам, депутатам изыскать финансирование", — сказала депутат.
В рамках депутатского контроля Валентина Жиделева также обратила внимание на холодные помещения в одном из учебных корпусов. Разрешение этого вопроса директор колледжа взяла под личный контроль.
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