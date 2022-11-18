Депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева отреагировала на проблемы студентов

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о наличии кровососущих насекомых в одном из студенческих общежитий.

Для обеспечения безопасности студентов, а также с целью предотвращения угрозы здоровью обучающихся, к решению вопроса оперативно подключилась Региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Государственного Совета Республики Коми от партии "Единая Россия" Валентина Жиделева.

"Выехала по указанному адресу. Пообщалась со студентами, встретилась с руководством и колледжа, и общежития. Я оценила колоссальную работу, которую начала в колледже новый директор Елена Выборных и ее команда. Насколько мне известно, именно она стала инициатором той работы по дезинфекции, которая проведена уже в 40 комнатах и будет продолжена в ближайшее время. Для повышения эффективности принято решение на две недели перевести студентов на дистанционное обучение, кроме тех, кто проживает в отдаленных районах. Руководители сыктывкарских вузов предоставят им места в своих общежитиях", – сообщила Валентина Жиделева на своей странице ВКонтакте.

Депутат Госсовета Коми также обратила внимание на необходимость проведения капитального ремонта здания общежития на Октябрьском проспекте.