Педагогический коллектив и студенты агропромышленного техникума собрали помощь для солдат

"Коллектив учреждения, а также студенты ранее приняли участие в сдаче крови, причем вырученные средства они вложили в приобретение помощи для наших солдат. Акция по сдаче крови и поддержке призванных по мобилизации, организованная в нашем техникуме, продолжится в декабре. В следующей акции по сдаче крови педагоги планируют участвовать целыми семьями", – подчеркнула директор Коми республиканского агропромышленного техникума имени Н. В. Оплеснина Светлана Савинова.

"Для солдат мы собрали медикаменты, теплые вещи и средства гигиены. Надеемся, что эта посылка согреет наших земляков. Мы поддерживаем связь с выпускниками колледжа, призванными по частичной мобилизации и благодаря этому знаем, что конкретно им необходимо. В сборе вещей принимали участие преподаватели и студенты нашего техникума", – рассказал студент Коми Республиканского агропромышленного техникума Денис Полищук.

"По поручению Секретаря Коми РО партии "Единая Россия", Главы Коми Владимира Уйба мы продолжаем координировать работу, в том числе местных отделений Партии по поддержке призванных по мобилизации. Как видим, к этому благому делу подключаются все неравнодушные жители, организации и предприятия региона. Благодарю каждого жителя нашей республики за отзывчивость!" – прокомментировала заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова.

Стоит отметить, что с первого дня проведения спецоперации "Единая Россия" также оказывает помощь жителям Донбасса, и тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. Кроме того, в народной программе "Единой России" планируется появление раздела о поддержке освобожденных территорий, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.