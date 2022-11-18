Победители партийного конкурса отправятся на мастер-класс по правильному питанию

В Коми Региональном отделении Партии "Единая Россия" прошло заседание Регионального штаба Движения "Сделаем вместе".

В рамках заседания рассмотрели вопросы реализации мобилизационного партийного проекта "Мир возможностей" в 2022 году, а также наградили победителей партийного конкурса "Здоровое питание школьника" республиканского и федерального уровней.

В этой встрече участие приняли: депутат Совета города Сыктывкара, координатор мобилизационного партпроекта "Мир возможностей" Светлана Литвина, заместитель начальника Отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Белая, заместитель начальника Управления образования администрации города Сыктывкара Наталья Котелина, педагог-психолог отдела здоровьесберегающих технологий и рационального питания Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Клавдия Носова, заместитель директора МАОУ СОШ № 12 Инесса Мозымова, заместитель директора МАОУ СОШ № 22 Разговорова Марина, а также победители конкурса-учащиеся школ №№12 и 22.

Победителем федерального этапа конкурса "Время быть лидером» акции "Здоровое питание школьника" стала ученица МАОУ "СОШ № 12 им. О. Кошевого" г. Сыктывкара Екатерина Королева. Для того, чтобы одержать победу Екатерина проводила для учащихся своей школы различные активности (игры, дебаты и конкурсы) о правильном питании, а также подготовила презентацию об итогах мероприятий. Екатерина рассказала, что приняла участие в конкурсе из-за актуальности его темы. Она отметила, что на федеральном этапе была очень сильная конкуренция, поэтому победа стала приятной неожиданностью. Екатерина активно участвует в жизни своей школы, около десяти лет занимается вокалом, в школе есть большой хор.

В свою очередь победителями регионального этапа конкурса стали: Вадим Андреев и Ирина Марьенкова – учащиеся МОУ "СОШ" пгт. Кожва, а также София Хаирова, ученица МАОУ "СОШ № 22" г. Сыктывкара.

Победителям конкурса, а также их кураторам в образовательных учреждениях были вручены памятные призы, дипломы и благодарности. В том числе переданы сертификаты на участие в мастер-классе по технологии приготовления здоровой пищи.

"Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В рамках партпроекта "Мир возможностей" на 2022-2023 годы и движения "Сделаем вместе" запланированы акции, популяризирующие среди подрастающего поколения базовые примеры соответствующих ценностей. Окончательные итоги одной из таких акций мы подводили сегодня. В Республике Коми во Всероссийской акции