"Т Плюс" и ОНФ провели в Сыктывкаре рейд по теплосетям

Энергетики Сыктывкарских тепловых сетей Коми филиала ПАО "Т Плюс" и представители Общероссийского народного фронта провели совместный рейд. Они оценили состояние изоляционного покрытия на теплотрассах в разных районах города и договорились о сотрудничестве.
В районе д. 39 по ул. Коммунистической покрытие теплосети сильно изношено. Уже сегодня теплоэнергетики приступили к его ремонту. Также представители СТС и Общероссийского народного фронта побывали на улице Корткеросской, где недавно заменили изоляцию трубы, ведущей к жилому дому № 7.
А вот в районе д. 26 по Октябрьскому проспекту изоляцию тоже не раз меняли, но она регулярно исчезает.
Как рассказал заместитель главного инженера Сыктывкарских тепловых сетей Антон Руденский, только в октябре с городских надземных теплотрасс украли 61 металлический лист изоляционного покрытия. Предприимчивого гражданина задержали с поличным: его вовремя заметил сотрудник СТС и вызвал полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
В ноябре с другого участка пропало ещё 6 листов металла, преступника пока не нашли.
"Восстановление украденной изоляции обойдется нам в сумму свыше 300 тысяч рублей. Эти деньги могли бы пойти на ремонт оборудования, замену ветхих сетей. К сожалению, в отличие от крышек люков, листы изоляции без проблем можно сдать в пункты приема металлолома. Поэтому для определенной категории граждан это способ быстрой наживы", — комментирует Антон Руденский.
Помимо краж, изоляция страдает от "посиделок" и ночлега бездомных граждан, нередко на трубах проводят досуг компании подростков. Все это вкупе с погодным фактором ведет к быстрому износу и повреждениям покрытия.
"Нарушенная изоляция не влияет на качество теплоснабжения и стоимость услуг для потребителей. Это, прежде всего, потери ресурсоснабжающей компании. И мы заинтересованы в том, чтобы таких участков было как можно меньше", — говорит Антон Руденский.
В отопительный период слесари-обходчики еженедельно осматривают теплотрассы, стараются оперативно реагировать на поступающие сигналы и восстанавливать изоляционное покрытие.
По итогам рейда энергетики и общественники договорились обмениваться информацией о наиболее проблемных участках теплосетей, сообща противостоять хищениям и вредительству.
Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" напоминает, что кража изоляционного материала с теплотрасс – уголовно наказуемое деяние. Энергетики просят горожан, ставших свидетелями подобных действий, обращаться в диспетчерскую службу Сыктывкарских тепловых сетей по тел. 24-15-70.
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