"Т Плюс" и ОНФ провели в Сыктывкаре рейд по теплосетям

Энергетики Сыктывкарских тепловых сетей Коми филиала ПАО "Т Плюс" и представители Общероссийского народного фронта провели совместный рейд. Они оценили состояние изоляционного покрытия на теплотрассах в разных районах города и договорились о сотрудничестве.

В районе д. 39 по ул. Коммунистической покрытие теплосети сильно изношено. Уже сегодня теплоэнергетики приступили к его ремонту. Также представители СТС и Общероссийского народного фронта побывали на улице Корткеросской, где недавно заменили изоляцию трубы, ведущей к жилому дому № 7.

А вот в районе д. 26 по Октябрьскому проспекту изоляцию тоже не раз меняли, но она регулярно исчезает.

Как рассказал заместитель главного инженера Сыктывкарских тепловых сетей Антон Руденский, только в октябре с городских надземных теплотрасс украли 61 металлический лист изоляционного покрытия. Предприимчивого гражданина задержали с поличным: его вовремя заметил сотрудник СТС и вызвал полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В ноябре с другого участка пропало ещё 6 листов металла, преступника пока не нашли.

"Восстановление украденной изоляции обойдется нам в сумму свыше 300 тысяч рублей. Эти деньги могли бы пойти на ремонт оборудования, замену ветхих сетей. К сожалению, в отличие от крышек люков, листы изоляции без проблем можно сдать в пункты приема металлолома. Поэтому для определенной категории граждан это способ быстрой наживы", — комментирует Антон Руденский.

Помимо краж, изоляция страдает от "посиделок" и ночлега бездомных граждан, нередко на трубах проводят досуг компании подростков. Все это вкупе с погодным фактором ведет к быстрому износу и повреждениям покрытия.