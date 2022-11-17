"В палатке холодно": в заречных поселках Сыктывкара проблема с транспортом еще не решена

В сыктывкарских заречных поселках, где люди по несколько часов на морозе утром ждут переправу, по-прежнему работает только одно речное судно. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как сейчас горожане добираются до работы, учебы.

Напомним, 15 ноября в поселках Трехозерка и Седкыркещ возобновили речную переправу, а автобусный рейс убрали. Единственный способ добраться до работы и учебы — это пересечь реку на транспортной подушке. Как сообщают местные жители, им выделили три речных судна, сейчас два из них сломаны, а одна транспортная подушка работает с перебоями.

16 ноября мэрия Сыктывкара приняла меры и установила в Алешино палатки, которые должны защищать от ветра, организовала дежурство автобусов для обогрева.

17 ноября местные жители поселка Трехозерка рассказали журналисту портала “Про Город Сыктывкар”, что ситуация не изменилась.

“Все так же, как и было вчера. Работает одна подушка еле-еле. Возит людей с большим промежутком. Мне пришлось простоять на берегу 40 минут. Вторая подушка сломалась, третья замерзла. Речной транспорт делает один-два рейса и потом его ремонтируют”, — поделилась женщина.

По словам местной жительницы, на берегу натянули палатку, но она никак не защищает от холода.