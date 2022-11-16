"Дети замерзали": в заречных поселках Сыктывкара люди стояли на морозе 2,5 часа

В сыктывкарской Трехозерке и Седкыркеще снова проблемы с речным транспортом. Люди в 25-градусный мороз ждали переправу два с половиной часа. К журналисту портала “Про Город Сыктывкар” обратились жители этих поселков.
Напомним, 15 ноября жители Трехозерки и Седкыркеща стояли на морозе около 40 минут, чтобы добраться до другой стороны берега. По словам местных, им предоставили всего два речных транспорта, один из которых сломался.
16 ноября ситуация обострилась: утром на реке возле поселка Седкыркещ был небольшой туман, из-за чего водители речного транспорта отказались ехать.
“Я приехала на берег вместе с дочкой в 5:55 утра, автобус на другом берегу приезжал в 6:50. Но мы все равно на него не успели, потому что водители транспортных подушек отказались ехать из-за тумана. Туман был не сильный, ближе к 7 утра я уже могла видеть Сыктывкар сквозь него”, — прокомментировала жительница Седкыркеща Лариса Гуляева.
Как сообщила женщина, на берегу под открытым небом стояли около 57 человек.
“В одну транспортную подушку влезает восемь человек, на другой берег он везет около семи минут. Подушка зашевелилась только к семи часам утра, тогда на берегу было уже 57 человек, все мерзли, а там дети маленькие были, старики. Одной девочке пришлось руки растирать. Меня больше всего поразило то, что в первую очередь ломанулись взрослые мужчины на эту подушку. Они должны были пропустить детей и пожилых женщин. Бабушка одна сказала, что торопится в больницу, у нее номерок”, — отметила Лариса.
По словам жительницы Седкыркеща, все автобусы шли с задержкой.
“Я с дочкой только к половине восьмого смогла дойти до автобусной остановки, но и там пришлось прождать 30 минут. В итоге мы два с половиной часа простояли на 25 градусном морозе”.
Ситуация в поселке Трехозерка была точно такая же:
“Не было первого рейса речного транспорта, который отходил от берега в 6:50. Людей на берегу было больше ста человек, некоторые стояли с 6:00 утра на берегу. Как оказалось, две подушки были сломаны. Я смогла выехать оттуда только в 9:15. Дети все замерзли, многие вернулись домой”, — сообщила жительница Трехозерки.
Администрация Сыктывкара развернула в Алешино палатки и организовала дежурство автобуса для обогрева. А на берегу со стороны Седкыркеща спасатели поставили большую палатку. Также со стороны Алешино с 17:00 до 19:00 будет дежурить автобус для обогрева жителей, ожидающих переправу.
“Данные меры приняты для обеспечения возможности укрыться от непогоды. Это особо необходимо на случай ухудшения навигационной обстановки на реке Вычегда или непредвиденных ситуаций с техникой, по причине чего возможны ограничения в расписании движения судов на воздушной подушке”, — заявили в мэрии.