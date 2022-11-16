"Дети замерзали": в заречных поселках Сыктывкара люди стояли на морозе 2,5 часа

В сыктывкарской Трехозерке и Седкыркеще снова проблемы с речным транспортом. Люди в 25-градусный мороз ждали переправу два с половиной часа. К журналисту портала “Про Город Сыктывкар” обратились жители этих поселков.

Напомним, 15 ноября жители Трехозерки и Седкыркеща стояли на морозе около 40 минут, чтобы добраться до другой стороны берега. По словам местных, им предоставили всего два речных транспорта, один из которых сломался.

16 ноября ситуация обострилась: утром на реке возле поселка Седкыркещ был небольшой туман, из-за чего водители речного транспорта отказались ехать.

“Я приехала на берег вместе с дочкой в 5:55 утра, автобус на другом берегу приезжал в 6:50. Но мы все равно на него не успели, потому что водители транспортных подушек отказались ехать из-за тумана. Туман был не сильный, ближе к 7 утра я уже могла видеть Сыктывкар сквозь него”, — прокомментировала жительница Седкыркеща Лариса Гуляева.

Как сообщила женщина, на берегу под открытым небом стояли около 57 человек.