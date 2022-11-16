На переправе в Алёшино развернули палатки и организовали дежурство автобуса для обогрева местных жителей, которые ждут переправу на морозе.

На берегу со стороны Седкыркеща спасатели Сыктывкара развернули большую палатку, со стороны Алёшино – палатку поменьше. Также со стороны Алёшино в час пик с 17 до 19 часов при температуре от минус 10 и ниже будет дежурить автобус, в нем можно будет отогреться, сообщил и.о. мэра Владимир Голдин.