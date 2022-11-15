"Люди стояли на морозе": жители поселка Коми не дождались утренней переправы

Жители Трехозерки около получаса ждали речной транспорт, чтобы добраться на работу. Люди с раннего утра стояли на морозе на берегу. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со старостой поселка и узнал, почему такое произошло.

Все произошло 15 ноября. Жители поселка Трехозерка не смогли вовремя приехать на работу и на учебу. Все из-за того, что один из судов на воздушной подушке сломался.



“Люди стояли на морозе около 40 минут. Остановка никак не благоустроена. Там голое поле. Все ждали свой рейс. 14 ноября нам завезли две транспортные подушки. Их, видимо, никто не проверял, поэтому одна из них сломалась”, — сообщила председатель поселка Трехозерка.

Кроме транспортных судов на воздушных подушках ездит еще и автобус.