"Люди стояли на морозе": жители поселка Коми не дождались утренней переправы

Жители Трехозерки около получаса ждали речной транспорт, чтобы добраться на работу. Люди с раннего утра стояли на морозе на берегу. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался со старостой поселка и узнал, почему такое произошло.
Все произошло 15 ноября. Жители поселка Трехозерка не смогли вовремя приехать на работу и на учебу. Все из-за того, что один из судов на воздушной подушке сломался.
“Люди стояли на морозе около 40 минут. Остановка никак не благоустроена. Там голое поле. Все ждали свой рейс. 14 ноября нам завезли две транспортные подушки. Их, видимо, никто не проверял, поэтому одна из них сломалась”, — сообщила председатель поселка Трехозерка.
Кроме транспортных судов на воздушных подушках ездит еще и автобус.
“Утром ездил автобус, но пока люди ждали переправу, на него уже никто не успел. У нашего маршрута всего восемь рейсов за день”, — пояснила женщина.
В начале ноября из-за плохой дороги автобус застревал в грязи. Жителям поселка пришлось самим выталкивать транспорт, чтобы поехать на работу.
“Дорога у нас очень плохая. Она вся разбитая. По ней все время ездят большегрузы и доламывают дорогу. Я еще в мае 2022 года просила сделать ремонт, но меня все лето кормили обещаниями. В итоге ничего не сделали, а у нас ездят школьные автобусы. На такой дороге может что-то случится”, — прокомментировала председатель поселка.
Одна из жительниц поселка утверждает, что автобусный рейс отменили с 15 ноября.
“Автобус с сегодняшнего дня отменили из-за того, что пустили транспортные подушки, и вот с первого дня проблемы: одна уже сломалась, не успев сделать и одну перевозку с людьми”, — прокомментировала женщина.
По словам жителей поселка, каждый год в одно и то же время возникают проблемы с переправой.
“Я ранее просила, чтобы проверили весь берег. Наш поселок вообще никак не подготовили к этому сезону: дорог нет, речные суды не проверили”, — возмущается председатель поселка.
Автобус, который стоял на другом берегу реки, так и не дождался, пока речной транспорт не перевезет всех людей.
“Автобус № 26 стоял на берегу Алешино, но так всех и не дождался — уехал в 8:00 часов. Очень много людей остались ждать следующий рейс. Многие пошли пешком на работу и учебу, а это около четырех километров”, — прокомментировала женщина.
В одной из местных групп написали, что сейчас перевозка пассажиров через реку налажена и оба судна на ходу.