Партпроект "Единой России" "ZA самбо" планируют развивать в Усинских селах

Координатор федерального партийного проекта по Республике Коми Рустам Нурисламов провел установочное заседание общественного совета по реализации федерального партийного проекта "Zа Самбо" в Усинске. Он рассказал о целях и задачах данного проекта.
В совещании приняли участие: Секретарь Усинского местного отделения Партии, руководитель администрации городского округа "Усинск" Николай Такаев, депутат Совета города, исполнительный секретарь местного отделения Партии Альбина Севанян, член Партии Николай Якимов, а также председатель Федерации самбо республики, исполнительный директор Федерации самбо СЗФО, мастер спорта России, член Партии с 2006 года Рустам Нурисламов, который будет курировать этот партийный проект в Усинске. Также на встрече присутствовали руководители Управления спорта и Управления образования города Усинска, директоры спортивных школ и тренеры по самбо.
В ходе совещания Рустам Нурисламов поделился тем, как схожие совещания проходили в Сыктывкаре и Ухте, а также о том, как проект будет реализовываться Коми. В 2018 году в Усинске партийный проект "ZA самбо" был в пилотном режиме реализован в школе №1, как третий час физкультуры в 6-7 классах. Помимо этого, в рамках внеурочной деятельности в школе №1 работает секция. Это позволило привлечь порядка 215 учащихся школы к занятиям самбо. В свою очередь, в школе №5 города Усинска в ближайшее время также будут созданы условия для запуска партпроекта "ZA самбо".
"Обсудили реализацию проекта на территории муниципального района "Усинск", рассмотрели вопросы по подготовке тренеров, и развитию спорта в Усинских селах. Отмечу, что для его популяризации нам необходимо обратить внимание на молодежь в селах, особенно на ребят, которые заканчивают 8-9 классы, которых мы можем отправить на обучение именно по этому направлению. В дальнейшем это будет способствовать возвращению ребят в родную республику, где они будут преподавать самбо", – отметил Рустам Нурисламов.
В Коми уже 10 лет действует Федерация самбо. Как показало время, жителям республики интересен этот вид спорта: так, соответствующие отделения спортивных школ уже действуют в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Ухте, Сосногорске, Емве и Микуни, Сыктывкаре и Эжвинском районе столицы Коми, а также в Усть-Куломском районе и в Объячево. Мастер-классы с чемпионами и открытые тренировки привлекают немало спортсменов разных возрастов. С учетом этого в партии "Единая Россия" и было принято решение популяризировать самбо.
Отмечаем, что обеспечение сохранения здоровья жителей путем развития спортивной инфраструктуры, строительства спорткомплексов, и реконструкции школьных спортивных залов, осуществляется в Республике Коми в рамках реализации народной программы партии "Единая Россия".
На федеральном уровне председателем общественного совета партпроекта "Zа самбо" является секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В свою очередь, в Республике Коми популяризация самбо осуществляется по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Республики Коми Владимира Уйба, который также курирует деятельность регионального общественного совета проекта "Zа самбо".
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