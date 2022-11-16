Партпроект "Единой России" "ZA самбо" планируют развивать в Усинских селах

Координатор федерального партийного проекта по Республике Коми Рустам Нурисламов провел установочное заседание общественного совета по реализации федерального партийного проекта "Zа Самбо" в Усинске. Он рассказал о целях и задачах данного проекта.

В совещании приняли участие: Секретарь Усинского местного отделения Партии, руководитель администрации городского округа "Усинск" Николай Такаев, депутат Совета города, исполнительный секретарь местного отделения Партии Альбина Севанян, член Партии Николай Якимов, а также председатель Федерации самбо республики, исполнительный директор Федерации самбо СЗФО, мастер спорта России, член Партии с 2006 года Рустам Нурисламов, который будет курировать этот партийный проект в Усинске. Также на встрече присутствовали руководители Управления спорта и Управления образования города Усинска, директоры спортивных школ и тренеры по самбо.

В ходе совещания Рустам Нурисламов поделился тем, как схожие совещания проходили в Сыктывкаре и Ухте, а также о том, как проект будет реализовываться Коми. В 2018 году в Усинске партийный проект "ZA самбо" был в пилотном режиме реализован в школе №1, как третий час физкультуры в 6-7 классах. Помимо этого, в рамках внеурочной деятельности в школе №1 работает секция. Это позволило привлечь порядка 215 учащихся школы к занятиям самбо. В свою очередь, в школе №5 города Усинска в ближайшее время также будут созданы условия для запуска партпроекта "ZA самбо".