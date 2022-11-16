В Коми ожидаются 30-градусные морозы

Синоптики прогнозируют, что в Коми стукнут 30-градусные морозы. Метеорологи ЦГМС региона пишут, что это коснется лишь некоторых районов. Так, в Сыктывкаре температура воздуха будет держаться в районе -20, но только ночью.

По прогнозу синоптиков, в Коми 17 ноября возможна переменная облачность, а в некоторых районах пройдет небольшой снег. В южной части региона возможен ветер 3-8 метров в секунду, а днем на северо-востоке — 9-14 метров в секунду. Метеорологи ожидают, что ночью температура воздуха в Коми опустится до -18…-23, при прояснении до -28…-33, на крайнем западе -11...-16, днем -8...-13, местами -17...-22°С.