В Коми ожидаются 30-градусные морозы

Синоптики прогнозируют, что в Коми стукнут 30-градусные морозы. Метеорологи ЦГМС региона пишут, что это коснется лишь некоторых районов. Так, в Сыктывкаре температура воздуха будет держаться в районе -20, но только ночью.
По прогнозу синоптиков, в Коми 17 ноября возможна переменная облачность, а в некоторых районах пройдет небольшой снег. В южной части региона возможен ветер 3-8 метров в секунду, а днем на северо-востоке — 9-14 метров в секунду. Метеорологи ожидают, что ночью температура воздуха в Коми опустится до -18…-23, при прояснении до -28…-33, на крайнем западе -11...-16, днем -8...-13, местами -17...-22°С.
На крайнем северо-востоке ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер южный, юго-западный 9-14 метров в секунду, днем порывами 18-23 метров в секунду, метель. Температура ночью -15...-20, днем -9...-14°С.
В Сыктывкаре 17 ноября метеорологи ЦГМС прогнозируют переменную облачность, при этом без сильных осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -18...-20, днем -10...-12°С.
Синоптики заявили, что в Коми возможны невероятные оттепели в декабре. Метеорологи заявили, что температура вряд ли поднимется до нуля, но теплую зимнюю погоду ожидать еще стоит. Также специалисты Коми ЦГМС отметили, что текущий ноябрь стал значительно теплее аналогичного периода 2021 года. И разницу измеряют в четыре градуса.