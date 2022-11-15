"Сыктывкар в декабре ожидают бешеные оттепели": синоптики дали неутешительный прогноз

Как заявили синоптики, в целом в Коми сейчас очень мало снега, а то что уже выпало, может лежать вплоть до конца ноября.

“В Коми будет повышенное атмосферное давление. Морозы будут немного отступать, особенно по Северу. Например, в районе Усть-Цильмы до -2 градусов может быть”, – заявили в ЦГМС по Коми.

Сыктывкар в ближайшие дни ожидает погода без осадков. В среднем -10…-15 градусов ночью. Днем - 5…-10. При этом синоптики не уверены, что температура зафиксируется на минусе.