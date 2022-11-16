"Единая Россия" подвела итоги рейдов спортивных объектов, проходивших в Сыктывкаре

Одним из приоритетных направлений деятельности Партии является работа с населением, особенно с маломобильными группами и людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Напомним, в течение двух прошлых недель специальная экспертная комиссия провела мониторинг спортивных сооружений на доступность для людей с инвалидностью. По каждому объекту были высказаны замечания и рекомендации по улучшению доступности для людей с ОВЗ. По словам Надежды Дорофеевой, данные мониторинги – не надзорная инспекция, они высказывают пожелания маломобильной группы населения, вместо выписки предписаний, обязательных к исполнению в установленный срок.

В ходе работы круглого стола участниками были определены основные направления работы, по которым должна проводиться работа.

Одним из таких направлений является учёт паспорта доступности объекта. Этот документ предполагает обследование всех зон и мер максимальной адаптации данных зон сооружения для каждой группы населения.

"На данный момент есть прямая необходимость эти паспорта доступности актуализировать, и проводить с ними работу", – отметила председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова.

Другим направлением улучшения доступности объектов была обозначена специальная подготовка персонала.