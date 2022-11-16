"Единая Россия" подвела итоги рейдов спортивных объектов, проходивших в Сыктывкаре

Одним из приоритетных направлений деятельности Партии является работа с населением, особенно с маломобильными группами и людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Напомним, в течение двух прошлых недель специальная экспертная комиссия провела мониторинг спортивных сооружений на доступность для людей с инвалидностью. По каждому объекту были высказаны замечания и рекомендации по улучшению доступности для людей с ОВЗ. По словам Надежды Дорофеевой, данные мониторинги – не надзорная инспекция, они высказывают пожелания маломобильной группы населения, вместо выписки предписаний, обязательных к исполнению в установленный срок.
В ходе работы круглого стола участниками были определены основные направления работы, по которым должна проводиться работа.
Одним из таких направлений является учёт паспорта доступности объекта. Этот документ предполагает обследование всех зон и мер максимальной адаптации данных зон сооружения для каждой группы населения.
"На данный момент есть прямая необходимость эти паспорта доступности актуализировать, и проводить с ними работу", – отметила председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова.
Другим направлением улучшения доступности объектов была обозначена специальная подготовка персонала.
"Весь персонал должен быть обучен: как помочь категориям населения с ОВЗ преодолеть те барьеры, которые есть на объекте. Одна из самых главных задач сегодня обучить персонал тому, как работать с этими категориями населения, чтобы не навредить. Как работать с человеком, который не говорит, не видит, и как работать с человеком, у которого ментальные проблемы", — подчеркнула Маргарита Колпащикова.
По итогам заседания участники отметили важность продолжения работ в данном направлении, наблюдение за устранением недочётов и нарушений на спортивных объектах, чтобы люди с ограниченными возможностями могли беспрепятственно иметь доступ к спортивному инвентарю и спортивным мероприятиям.
Напомним, что в рамках реализации федерального партийного проекта "Единая страна – Доступная среда", а также народной программы Партии по направлению "Забота о каждом нуждающемся" данная инициатива призвана способствовать созданию безбарьерной городской среды, в том числе на спортивных объектах для всех групп населения.
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