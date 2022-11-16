18 ноября жители Сыктывкара узнают о ЖКХ больше

Уже в эту пятницу, 18 ноября в региональном исполкоме Партии "Единой России" пройдет очередной семинар "Просто о ЖКХ". Основным докладчиком выступит координатор федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина.

"На этом семинаре мы познакомимся с основами управления многоквартирными домами, научимся разбираться, где начинается и заканчивается ответственность управляющих организаций, а самое главное, поймем, как можно эффективно отстоять свои права", – рассказала Александра Афонина.

Стоит отметить, что это первый семинар, который проводится для собственников квартир в жилых домах. Всего курс состоит из трех бесплатных занятий. Записаться на них можно по телефону Региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Д.А.Медведева в Республике Коми 8 (8212) 40-95-42.