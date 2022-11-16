"В бар посреди рабочего дня": сыктывкарка рассказала, что ее удивило на новой работе

Переход на новую работу нередко становится стрессом. Нужно не только найти новое место, успешно пройти собеседование, но и влиться в незнакомый коллектив. Порой эта задача становится одной из самых сложных.

Сыктывкарка Анастасия Федорова рассказала, как она наладила отношения с новыми коллегами.

— Я довольно стеснительный человек, интроверт, поэтому общение с новыми людьми для меня — настоящий стресс. К первому рабочему дню я, честно говоря, готовилась и даже почитала советы психолога. Например, меньше говорить и больше слушать. Узнать, какие традиции есть в коллективе, не закрываться и проявлять дружелюбие, общаться в рабочем чате. А одним из лучших сближающих моментов называют совместные посиделки в неформальной обстановке. Именно это в моем случае и произошло. Сначала коллеги держались прохладно, особняком, а я с трудом запоминала новые имена, но в один из дней меня позвали на совместный обед.

Люди в коллективе делятся на два типа: одни берут еду с собой, другие ходят на обед в кафе. По мнению диетологов, дневной прием пищи самый важный. Он дает энергию на вторую половину дня и убережет от вечернего переедания.