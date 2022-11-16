"В бар посреди рабочего дня": сыктывкарка рассказала, что ее удивило на новой работе

Переход на новую работу нередко становится стрессом. Нужно не только найти новое место, успешно пройти собеседование, но и влиться в незнакомый коллектив. Порой эта задача становится одной из самых сложных.
Сыктывкарка Анастасия Федорова рассказала, как она наладила отношения с новыми коллегами.
— Я довольно стеснительный человек, интроверт, поэтому общение с новыми людьми для меня — настоящий стресс. К первому рабочему дню я, честно говоря, готовилась и даже почитала советы психолога. Например, меньше говорить и больше слушать. Узнать, какие традиции есть в коллективе, не закрываться и проявлять дружелюбие, общаться в рабочем чате. А одним из лучших сближающих моментов называют совместные посиделки в неформальной обстановке. Именно это в моем случае и произошло. Сначала коллеги держались прохладно, особняком, а я с трудом запоминала новые имена, но в один из дней меня позвали на совместный обед.
Люди в коллективе делятся на два типа: одни берут еду с собой, другие ходят на обед в кафе. По мнению диетологов, дневной прием пищи самый важный. Он дает энергию на вторую половину дня и убережет от вечернего переедания.
— В общем чате обсуждали сборы на обеденный перерыв. Оказалось, коллеги часто ходят в заведение недалеко от нашего офиса на централке — паб “Крылья”. Я, мягко говоря, удивилась такому выбору. Паб в обед? Разве там не по вечерам собираются за бокалом пенного? Но спорить я не стала, поскольку все поддержали эту идею.
Дорога от офиса Анастасии до паба на Сысольском шоссе, 1/3 заняла не более 15 минут.
— В “Крыльях” я сразу обратила внимание на спокойное и приглушенное освещение, удобные кожаные диванчики. Приветливая официантка проводила нас к столику, подала меню и пообещала вернуться через 5 минут.
Оказалось, что в пабе довольно большой выбор блюд, а не только напитки. А еще есть обеды: салат, суп, горячее, чай или морс. Я выбрала борщ и горбушу с помидорами. Горячий суп в такую погоду - самое подходящее блюдо. Обеденное меню, кстати, меняется каждый день, поэтому не успевает надоесть. Мои новые коллеги сюда частенько заглядывают. Они поделились лайфхаком - можно заказывать прямо в зал паба роллы и пиццу из службы доставки "Камикадзе". Заказ принесут быстро, ведь кухня расположена в этом же здании.
— Наш обед на всю компанию тоже подали без промедлений. Порции были достаточно большими, чтобы не проголодаться до вечера. Да и вкус еды не разочаровал. Готовят и правда по-домашнему.
В холодное время года организм тратит больше калорий. Он старается поддержать наше тепло и защитить иммунитет от простуды.
— За едой время пролетело незаметно. Мы успели ближе познакомиться, много разговаривали и смеялись. Я даже показала фотографии своей дочки. К моему удивлению, в “Крылья” можно приходить с детьми. На днях в пабе появится специальная вкладка в меню. А если я заказываю еду для себя, то дочь сможет выбрать блюдо бесплатно*, — подытожила Анастасия Федорова.
Кроме этого, в пабе “Крылья” можно провести приятных и уютный вечер. Негромкая музыка не помешает общаться, для компаний есть настольные игры и постоянные скидки на меню и напитки.
Также “Крылья” отлично подойдут для проведения корпоратива или другого праздника. В декабре гостей ждут яркие вечеринки в стиле Gangsta Party, на которых гости окунутся в атмосферу Америки 1930-х годов. На мероприятии будет звучать живая музыка.
Адреса и телефоны в Сыктывкаре:
— Сысольское шоссе, 1/3;
Телефон: 20-75-02.
— улица Коммунистическая, 7 (ТЦ "Звездный");
Телефон: 72-24-75.
Группа “ВКонтакте”: https://vk.com/kryliapubsyktyvkar.
*Предложение действительно только по адресу: Сысольское шоссе, 1/3.
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