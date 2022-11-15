"Единая Россия" обеспечивает защиту прав мобилизованных и их семей

Помимо федеральных мер, по инициативе депутатов партии в 80 регионах действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных

С начала СВО "Единая Россия" инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина.

"Единая Россия" всегда исходила из того, что главный капитал, который накоплен партией, это внимание людей, неравнодушное отношение к тем проблемам, которые есть у граждан нашей страны. Это проявлялось в разный период и в разных ситуациях — и, конечно, сейчас, в сложнейший период в жизни нашей страны. Поэтому максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия", — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

Первой — ещё в марте — была реализована инициатива партии о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на этих военнослужащих и офицеров меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этот же статус получат добровольцы-участники СВО — в третьем чтении принят соответствующий законопроект. Среди его авторов секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Ещё один закон "Единой России" наделил гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идёт о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях.

Помимо этого, партия предложила Правительству установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от их места жительства. В письме, которое Андрей Турчак ранее направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, предлагается назначить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев (3 ноября Владимир Путин подписал Указ об этой выплате мобилизованным и контрактникам); исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период "кредитных каникул", предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.