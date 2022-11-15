Популярный блогер Михаил Литвин рассказал, почему не прилетел в Сыктывкар

15 ноября известный российский блогер Михаил Литвин рассказал, что он обманул своих подписчиков о поездке в Сыктывкар. Некоторые горожане утверждают, что безрезультатно прождали знаменитость несколько часов.

Напомним, 13 ноября стало известно о том, что Михаил Литвин собирается посетить столицу Коми. Об этом стало известно из его видео в одной из социальных сетей. В сториз он собирал сумку и собирался лететь якобы в Сыктывкар.



В этот же вечер огромная толпа подростков приехала в аэропорт Сыктывкара, чтобы встретить своего кумира. Прождав несколько часов, горожане разошлись, так и не дождавшись блогера.