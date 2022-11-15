Популярный блогер Михаил Литвин рассказал, почему не прилетел в Сыктывкар

15 ноября известный российский блогер Михаил Литвин рассказал, что он обманул своих подписчиков о поездке в Сыктывкар. Некоторые горожане утверждают, что безрезультатно прождали знаменитость несколько часов.
Напомним, 13 ноября стало известно о том, что Михаил Литвин собирается посетить столицу Коми. Об этом стало известно из его видео в одной из социальных сетей. В сториз он собирал сумку и собирался лететь якобы в Сыктывкар.
В этот же вечер огромная толпа подростков приехала в аэропорт Сыктывкара, чтобы встретить своего кумира. Прождав несколько часов, горожане разошлись, так и не дождавшись блогера.
15 ноября Михаил Литвин опубликовал новую сториз, в которой продемонстрировал скриншот подписчика из Коми.
Сыктывкарец заявил, что аудитория ждала Литвина почти пяти часов. В ответ блогер принес свои извинения и пообещал, что больше не будет обманывать своих подписчиков. Также он добавил, что вся история про Сыктывкар придумана им в рамках неких “рабочих моментов”.
Почему в качестве “прикрытия” блогер выбрал именно столицу Коми и для каких целей – не сообщается.