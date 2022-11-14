Сыктывкарские подростки два часа ожидали известного блогера Михаила Литвина в аэропорту

13 ноября в сыктывкарском аэропорту огромная толпа школьников и подростков ожидала прилета известного блогера Михаила Литвина. Они решили его встретить, так как предполагали, что он посетит столицу Коми.

О том, что известный блогер Михаил Литвин планирует посетить Сыктывкар стало известно из его сториз в социальных сетях. На видео блогер собирал сумку в поездку и консультировался со своей девушкой, чтобы ничего не забыть. По его словам в ролике, он планировал приехать в столицу Коми на несколько дней. Саму видеоисторию блогер выложил 13 ноября в районе 15 часов дня.

Ближайшие рейс из Москвы в Сыктывкар в этот день прилетал в 20:30. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал в аэропорту. В районе 20 часов вечера там было не протолкнуться. Огромное количество подростков решили встретить своего кумира. Самолет приземлился в 20:20, а уже через 15 минут стали выходить пассажиры этого рейса. Они возмущались:

“Кто этот ваш Литвин такой, зачем его все ждут? Бред какой-то…”, – возмущается один из пассажиров.