Сыктывкарские подростки два часа ожидали известного блогера Михаила Литвина в аэропорту

13 ноября в сыктывкарском аэропорту огромная толпа школьников и подростков ожидала прилета известного блогера Михаила Литвина. Они решили его встретить, так как предполагали, что он посетит столицу Коми.
О том, что известный блогер Михаил Литвин планирует посетить Сыктывкар стало известно из его сториз в социальных сетях. На видео блогер собирал сумку в поездку и консультировался со своей девушкой, чтобы ничего не забыть. По его словам в ролике, он планировал приехать в столицу Коми на несколько дней. Саму видеоисторию блогер выложил 13 ноября в районе 15 часов дня.
Ближайшие рейс из Москвы в Сыктывкар в этот день прилетал в 20:30. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал в аэропорту. В районе 20 часов вечера там было не протолкнуться. Огромное количество подростков решили встретить своего кумира. Самолет приземлился в 20:20, а уже через 15 минут стали выходить пассажиры этого рейса. Они возмущались:
“Кто этот ваш Литвин такой, зачем его все ждут? Бред какой-то…”, – возмущается один из пассажиров.
“Какая-то звезда опять что-ли прилетела? Достали уже!”, – добавляет следующий.
При этом школьников ничуть не огорчило мнение взрослых:
“Мы очень хотим сделать с ним фотографию! Мы всю жизнь на него подписаны”, – делится группа подростков.
“Он мой кумир!”, – крикнул еще один ребенок.
К предполагаемому прилету подростки “облепили” основной холл в аэропорту по обе стороны: часть осталась ждать около основного терминала, другая – направилась к выходу для пассажиров бизнес-класса, откуда периодически выглядывала сотрудница аэропорта. К слову, она также не была в курсе прилета каких-либо знаменитостей и была ошарашена такой толпой встречающих.
В течение почти двух часов подростки ожидали своего кумира, но он так и не появился. При этом сотрудники полиции следили за толпой встречающих и их поведением. Ближе к 22 часам подростки стали расходиться.
Также по молодежным чатам Сыктывкара прошлась информация, что возможно Михаил Литвин приехал с утра, и уже вечером отдыхал в одном из развлекательных заведений столицы Коми, полностью сняв в аренду помещение. Вокруг заведения была огромная толпа подростков. Как выяснилось позднее, в помещении проходила вечеринка для школьников.
Информация о том, что блогер действительно посетил Сыктывкар, так и не подтвердилась. В том числе в его социальных сетях.
Михаил Литвин – один из популярнейших российских блогеров. Сейчас в одном из его аккаунтов более 14 миллионов подписчиков. Прославился он, преимущественно, видеороликами на которых сжигал свои дорогие автомашины и резонансными пранками.