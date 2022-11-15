Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодежном предпринимательском конкурсе

Завершилась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе " ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России" . Заявки подали свыше 20 тысяч человек. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет с 85 регионов страны. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в лице трека Росмолодежь.Бизнес.

За 12 лет существования конкурса "Молодой предприниматель России" его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны. В этом году помимо традиционной лиги "Молодые предприниматели" появилась еще и "Молодежь с идеями", где участники могут представить свои проекты в четырех направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном.

Стоит отметить, что в лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: "Социальная польза" , " Прорыв года" , " Инновационно-технологическое предпринимательство" , " Классическое предпринимательство" , " Самозанятый" , " Международный бизнес", "Медиабизнес", "Производство", "Агробизнес" , " Креативный бизнес" . В рамках " молодых предпринимателей" также определят победителя в трех специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес.

К участию в конкурсе в лигу "молодых предпринимателей" были приглашены индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. В "молодежь с идеями" – школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории нашей страны и желающие открыть своё дело.

В этом году больше всего заявок от молодых предпринимателей поступило в номинацию "Классическое предпринимательство" . На втором месте оказался " Креативный бизнес" . Молодежь с идеями предпочла классическое и социальное предпринимательство . Средний возраст участников лиги "молодые предприниматели" 33 года , а лиги "молодежь с идеями" – 18 лет.

Среди проектов, которые подали заявки на участие в проекте, есть уже довольно известные в своих регионах. Дмитрий Пермяков из Ижевска – музыкант, композитор, участник шоу "Песни на ТНТ", "Голос". Он занимается музыкой с трех лет и играет на четырех инструментах.

"В моем арсенале более тысячи написанных треков, а в 10 классе я записал свой первый альбом. Есть совместные треки с Натальей Подольской, Митей Фоминым, Анной Седоковой, Lil Kate, с Кравцем", – рассказал Дмитрий.

Также Дмитрий Пермяков создал свою собственную композиторскую студию для артистов первого эшелона, разработал свою авторскую методику преподавания фортепиано, которая получила название "Развитие музыкальности".

Александр Казаков – творческий предприниматель из Санкт-Петербурга. Он занимается обучением росписи, кастомизацией одежды в онлайн и офлайн-формате. У Александра за плечами более 20 лет опыта рисования, 7 лет проведения мастер-классов, два года из которых он обучает людей рисовать на одежде. Сейчас Александр помимо бизнеса увлекся экологическим просвещением: создает эко арт-объекты из пластика, плёнки и бросового материала. Последним его достижением в 2022 году стала поездка и создание арт-объекта в рамках экологического форума "Экосистема" в Петропавловске-Камчатском.

Еще один участник конкурса – Алексей Ретунцев из Москвы . Начав учиться на химика-биотехнолога, он вернулся к музыке, которой увлекался с детства.