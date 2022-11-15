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Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодежном предпринимательском конкурсе

Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодежном предпринимательском конкурсеФото freepik.com

 Завершилась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе "ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России". Заявки подали свыше 20 тысяч человек. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет с 85 регионов страны. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в лице трека Росмолодежь.Бизнес.

За 12 лет существования конкурса "Молодой предприниматель России" его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны. В этом году помимо традиционной лиги "Молодые предприниматели" появилась еще и "Молодежь с идеями", где участники могут представить свои проекты в четырех направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном.

Стоит отметить, что в лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: "Социальная польза", "Прорыв года", "Инновационно-технологическое предпринимательство", "Классическое предпринимательство", "Самозанятый", "Международный бизнес", "Медиабизнес", "Производство", "Агробизнес", "Креативный бизнес". В рамках "молодых предпринимателей" также определят победителя в трех специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес.

К участию в конкурсе в лигу "молодых предпринимателей" были приглашены индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. В "молодежь с идеями" – школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории нашей страны и желающие открыть своё дело.

В этом году больше всего заявок от молодых предпринимателей поступило в номинацию "Классическое предпринимательство". На втором месте оказался "Креативный бизнес". Молодежь с идеями предпочла классическое и социальное предпринимательство. Средний возраст участников лиги "молодые предприниматели" 33 года, а лиги "молодежь с идеями" – 18 лет.

Среди проектов, которые подали заявки на участие в проекте, есть уже довольно известные в своих регионах. Дмитрий Пермяков из Ижевска музыкант, композитор, участник шоу "Песни на ТНТ", "Голос". Он занимается музыкой с трех лет и играет на четырех инструментах.

"В моем арсенале более тысячи написанных треков, а в 10 классе я записал свой первый альбом. Есть совместные треки  с Натальей Подольской, Митей Фоминым, Анной Седоковой, Lil Kate, с Кравцем",  рассказал Дмитрий.

Также Дмитрий Пермяков создал свою собственную композиторскую студию для артистов первого эшелона, разработал свою авторскую методику преподавания фортепиано, которая получила название "Развитие музыкальности".

Александр Казаков творческий предприниматель из Санкт-Петербурга. Он занимается обучением росписи, кастомизацией одежды в онлайн и офлайн-формате. У Александра за плечами более 20 лет опыта рисования, 7 лет проведения мастер-классов, два года из которых он обучает людей рисовать на одежде. Сейчас Александр помимо бизнеса увлекся экологическим просвещением: создает эко арт-объекты из пластика, плёнки и бросового материала. Последним его достижением в 2022 году стала поездка и создание арт-объекта в рамках экологического форума "Экосистема" в Петропавловске-Камчатском.

Еще один участник конкурса Алексей Ретунцев из Москвы. Начав учиться на химика-биотехнолога, он вернулся к музыке, которой увлекался с детства.

"Сейчас я пишу песни для себя и других артистов, выступаю на лучших площадках страны. Стал участником ТВ проекта "Залетай в тренды", где в жюри сидят Мари Краймбрери, Джарахов и Миа Бойка. Часто приглашают на съемки, подкасты", говорит артист.

С 16 ноября начнутся очные встречи участников в разных регионах. Эти мероприятия проводятся в качестве итогового отборочного этапа: до этого момента участники выполняли задания онлайн и получали знания о том, как правильно презентовать свою бизнес-идею. Очная встреча поможет применить все знания участников о ведении предпринимательской деятельности на практике (в рамках решения кейсов, участия в бизнес-игре), а также поможет познакомиться с передовым опытом бизнесменов страны. 

Финал конкурса пройдет в Москве 25 ноября на площадке Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства "ТВОЕ ДЕЛО".

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