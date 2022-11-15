Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодежном предпринимательском конкурсе

Завершилась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе "ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России". Заявки подали свыше 20 тысяч человек. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет с 85 регионов страны. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в лице трека Росмолодежь.Бизнес.
За 12 лет существования конкурса "Молодой предприниматель России" его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны. В этом году помимо традиционной лиги "Молодые предприниматели" появилась еще и "Молодежь с идеями", где участники могут представить свои проекты в четырех направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном.
Стоит отметить, что в лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: "Социальная польза", "Прорыв года", "Инновационно-технологическое предпринимательство", "Классическое предпринимательство", "Самозанятый", "Международный бизнес", "Медиабизнес", "Производство", "Агробизнес", "Креативный бизнес". В рамках "молодых предпринимателей" также определят победителя в трех специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес.
К участию в конкурсе в лигу "молодых предпринимателей" были приглашены индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. В "молодежь с идеями" – школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории нашей страны и желающие открыть своё дело.
В этом году больше всего заявок от молодых предпринимателей поступило в номинацию "Классическое предпринимательство". На втором месте оказался "Креативный бизнес". Молодежь с идеями предпочла классическое и социальное предпринимательство. Средний возраст участников лиги "молодые предприниматели" 33 года, а лиги "молодежь с идеями" – 18 лет.
Среди проектов, которые подали заявки на участие в проекте, есть уже довольно известные в своих регионах. Дмитрий Пермяков из Ижевска – музыкант, композитор, участник шоу "Песни на ТНТ", "Голос". Он занимается музыкой с трех лет и играет на четырех инструментах.
"В моем арсенале более тысячи написанных треков, а в 10 классе я записал свой первый альбом. Есть совместные треки с Натальей Подольской, Митей Фоминым, Анной Седоковой, Lil Kate, с Кравцем", – рассказал Дмитрий.
Также Дмитрий Пермяков создал свою собственную композиторскую студию для артистов первого эшелона, разработал свою авторскую методику преподавания фортепиано, которая получила название "Развитие музыкальности".
Александр Казаков – творческий предприниматель из Санкт-Петербурга. Он занимается обучением росписи, кастомизацией одежды в онлайн и офлайн-формате. У Александра за плечами более 20 лет опыта рисования, 7 лет проведения мастер-классов, два года из которых он обучает людей рисовать на одежде. Сейчас Александр помимо бизнеса увлекся экологическим просвещением: создает эко арт-объекты из пластика, плёнки и бросового материала. Последним его достижением в 2022 году стала поездка и создание арт-объекта в рамках экологического форума "Экосистема" в Петропавловске-Камчатском.
Еще один участник конкурса – Алексей Ретунцев из Москвы. Начав учиться на химика-биотехнолога, он вернулся к музыке, которой увлекался с детства.
"Сейчас я пишу песни для себя и других артистов, выступаю на лучших площадках страны. Стал участником ТВ проекта "Залетай в тренды", где в жюри сидят Мари Краймбрери, Джарахов и Миа Бойка. Часто приглашают на съемки, подкасты", – говорит артист.
С 16 ноября начнутся очные встречи участников в разных регионах. Эти мероприятия проводятся в качестве итогового отборочного этапа: до этого момента участники выполняли задания онлайн и получали знания о том, как правильно презентовать свою бизнес-идею. Очная встреча поможет применить все знания участников о ведении предпринимательской деятельности на практике (в рамках решения кейсов, участия в бизнес-игре), а также поможет познакомиться с передовым опытом бизнесменов страны.
Финал конкурса пройдет в Москве 25 ноября на площадке Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства "ТВОЕ ДЕЛО".
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