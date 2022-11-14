В "Единой России" подвели итоги кампании по ремонту дорог в Сыктывкаре

В Коми Региональном отделении партии "Единая Россия" прошло рабочее совещание, посвященное подведению итогов кампании по ремонту дорог в г. Сыктывкаре. В совещании приняли участие представители Администрации г. Сыктывкара, "Коми дорожной компании", "Дорожного хозяйства", депутаты Государственного Совета республики и депутаты Совета Сыктывкара. Стороны рассмотрели проблему с позиции исполнителя, заказчика, обычного гражданина, рассказали о трудностях, с которыми столкнулись в ходе решения рабочих вопросов. Совещание проходило в оживлённом формате: в обсуждениях принимал участие практически каждый присутствующий.

Конструктивность диалога поддерживали модератор данного мероприятия, Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв и координатор партийного проекта Городская среда в Республике Коми, депутат Совета МО ГО "Сыктывкар" Алексей Линков.

Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Александр Можегов доложил об итогах ремонтной кампании, отметив как успехи, так и неудачи в ремонте дорожного покрытия в 2022 году.

“Целевой показатель по выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети г. Сыктывкара составил 12 430 метров. Из 14 объектов, работы по ремонту 13, протяженностью 11 206 м. выполнены в полном объеме, и в настоящее время осуществляется их приемка”, – рассказал присутствующим Александр Можегов.

Одной из самых остро обсуждаемых тем стала ситуация ремонта дороги “подъезд к промышленному узлу "Дырносский"-Индустриальная”. Из всех 14 объектов, это единственный участкок, который не был доведён до приемлемого состояния. Председатель Совета МО ГО "Сыктывкар" Анна Дю оценила данную ситуацию как нетипичную и неприемлемую.