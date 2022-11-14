В "Единой России" подвели итоги кампании по ремонту дорог в Сыктывкаре

В Коми Региональном отделении партии "Единая Россия" прошло рабочее совещание, посвященное подведению итогов кампании по ремонту дорог в г. Сыктывкаре. В совещании приняли участие представители Администрации г. Сыктывкара, "Коми дорожной компании", "Дорожного хозяйства", депутаты Государственного Совета республики и депутаты Совета Сыктывкара. Стороны рассмотрели проблему с позиции исполнителя, заказчика, обычного гражданина, рассказали о трудностях, с которыми столкнулись в ходе решения рабочих вопросов. Совещание проходило в оживлённом формате: в обсуждениях принимал участие практически каждый присутствующий.
Конструктивность диалога поддерживали модератор данного мероприятия, Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв и координатор партийного проекта Городская среда в Республике Коми, депутат Совета МО ГО "Сыктывкар" Алексей Линков.
Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Александр Можегов доложил об итогах ремонтной кампании, отметив как успехи, так и неудачи в ремонте дорожного покрытия в 2022 году.
“Целевой показатель по выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети г. Сыктывкара составил 12 430 метров. Из 14 объектов, работы по ремонту 13, протяженностью 11 206 м. выполнены в полном объеме, и в настоящее время осуществляется их приемка”, – рассказал присутствующим Александр Можегов.
Одной из самых остро обсуждаемых тем стала ситуация ремонта дороги “подъезд к промышленному узлу "Дырносский"-Индустриальная”. Из всех 14 объектов, это единственный участкок, который не был доведён до приемлемого состояния. Председатель Совета МО ГО "Сыктывкар" Анна Дю оценила данную ситуацию как нетипичную и неприемлемую.
“Нужно понимать общую ответственность всех тех, кто причастен к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», ведь при невыполнении своих обязательств финансирование по данному направлению попросту прекратится. Я хочу особенно подчеркнуть, что это не норма, а исключение, и чтобы все сделали соответствующие выводы. В следующем году, в рамках выполнения контрактов на ремонт дорог, требования у города будут жёсткие и "Единая Россия" будет это всё особенно контролировать”, — сказала она.
По словам и.о. начальника дорожно ремонтно-строительного управления АО "Коми дорожная компания" Романа Иванова, проект, предоставленный компании на исполнение, не отражал реальной ситуации и поэтому не мог быть адекватно оценен: проектная документация была разработана без изыскательских работ, что в свою очередь привело к недостоверным сведениям и неадекватному отражению реальности.
"Мы пытались качественно выполнить работы из того, что имели, но, идя все дальше и дальше, мы упирались во всё новые и более серьезные проблемы. Одной из таких трудностей стало нахождение бетонного основания под дорогой, хотя по проекту здесь должен был находиться слой грунта. Естественно, для качественной прокладки дороги эти бетонные плиты следует удалить, что увеличивает срок проведения работ в несколько раз. Коми дорожная компания от своих обязательств ни в коем случае не отказывается, и капитальный ремонт ул. Индустриальной будет произведен в полном объёме, но, в виду несоответствия проекта и действительной ситуации, работы будут выполнены в 2023 году. До этого момента дорожное покрытие будет приведено в удовлетворительное состояние, чтобы горожане могли беспрепятственно пользоваться данной дорогой", — отметил Роман Иванов.
Депутат Госсовета Владимир Жариков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия. Александром Можеговым был поднят вопрос о повышении качества диагностики инженерных коммуникаций с целью исключения внештатных ситуаций, требующих внепланово проводить ремонтные работы на участках сетей и дорог. Он упомянул, что ПАО “ТПлюс” намерена внедрять новые методы диагностики, в том числе с применением роботизированных систем, которые могут использоваться как объективный метод оценки и контроля состояния сетевых коммуникаций.
И.о. главы МО ГО "Сыктывкар" — руководителя администрации Владимир Голдин отметил, что состояние дорог—один из приоритетов ведения городского хозяйства. Дороги, отремонтированные в Сыктывкаре, действительно должны быть безопасными и качественными.
Председатель Государственного Совета республики, Первый заместитель Секретаря Коми Регионального отделения Партии "Единая Россия" Сергей Усачёв отметил, что ремонтные работы в г. Сыктывкаре всегда находятся на особом контроле партии и следующий год не будет исключением. По итогам этого совещания будет составлен протокол, который распределит и обозначит обязательства, зоны ответственности и решения.
Напомним, что работы выполняется в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные дороги", призванного улучшить качество дорожных путей, обеспечить безопасность на дорогах и внедрить передовые технологии в обслуживание и строительство дорожных покрытий.
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