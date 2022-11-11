Новое заседание организационного комитета “Наша Победа”

На площадке Регионального отделения партии Единая Россия прошло очередное заседание организационного комитета Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Наша Победа". На повестке дня стояли подведение итогов Международного исторического диктанта на тему событий Второй Мировой войны — "Диктант Победы", обсуждение проектов "Парта героя" и "Город трудовой доблести", а также мер поддержки мобилизованных и их семей. Все высказанные предложения и замечания принимались во внимание и прорабатывались присутствующими.
Комитет отметил высокий уровень подготовительной работы по вопросам проведения "Диктанта Победы" : Во всех 20 муниципалитетах были организованы площадки для проведения акции, а их общее число выросло на 34 по сравнению с прошлым годом. Количество участников составило 9595 человек, что на 27% больше, чем в 2021 году. С предложением по улучшению качества проведения Диктанта победы и его популяризации выступила директор Регионального информационного центра оценки качества образования Светлана Афанасьева.
"Появилась такая идея записать Видео-инструкцию по процедуре проведения Диктанта победы, так как очень много вопросов возникало именно по проведению самой процедуры Диктанта. Это будет интересно и полезно не только Республике Коми, но и на федеральном уровне",– отметила Светлана.
Следующим вопросом было обсуждение хода реализации акции "Парта Героя".
"Основной идеей данной акции является в доступной форме рассказать о земляках, совершивших доблестный поступок. С 2019 года, за период существования данного проекта, совместно с министерством образования науки и молодёжной политики открыты 25 парт в образовательных учреждениях Республики, — рассказала председатель Совета г. Сыктывкара, замсекретаря Коми РО Партии по проектной деятельности Анна Дю.
Ещё одной темой заседания послужило обсуждение хода реализации проекта "Город трудовой доблести" в г. Воркута.
"Реализация проекта продолжается, на данный момент подвозится стела, два сегмента уже ожидают установки, третий сегмент и пилон как часть стелы прибудет в самое ближайшее время. Одновременно с этим завершается укладка плитки. К 26 ноября стела уже будет смонтирована и оформлена как объект, и произойдёт открытие. Поводов для беспокойства нет, все работы укладываются в срок",– заверил присутствующих Ярослав Шапошников – секретарь Воркутинского местного отделения Партии.
Последним вопросом повестки было обсуждение мер по оказанию помощи мобилизованным из Республики Коми и их семьям. Ольга Сычугова, руководитель Волонтерского центра Партии, заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия" рассказала, что делается партией Единая Россия для граждан, которые попали в непростую жизненную ситуацию. По её словам, эту поддержку можно смело назвать многоаспектной, работающей по всем направлениям: волонтёрский центр, взаимодействуя с муниципальными и региональными штабами, многими общественными организациями и объединениями.
"Все мы оказываем материальную поддержку не только военнослужащим, мобилизованным, контрактникам и добровольцам, но и их семьям. Посильная помощь оказывается и раненным. Мы также оказываем юридическую и психологическую помощь. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы с максимальным теплом, пониманием и заботой отнестись к проблемам и потребностям семей, чтобы они не испытывали трудностей",– отметила Ольга Сычугова.
По итогам заседания комитет решил:
1)В рамках проекта "Парта Героя" продолжить увековечивание памяти Героев России, уроженцев Республики Коми;
2)Произвести торжественное открытие стелы г. Воркута, приурочив её ко дню города 26 ноября;
3)В рамках поддержки мобилизованных и их семей продолжить работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их семей.
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