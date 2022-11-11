Новое заседание организационного комитета “Наша Победа”

На площадке Регионального отделения партии Единая Россия прошло очередное заседание организационного комитета Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" "Наша Победа". На повестке дня стояли подведение итогов Международного исторического диктанта на тему событий Второй Мировой войны — "Диктант Победы", обсуждение проектов "Парта героя" и "Город трудовой доблести", а также мер поддержки мобилизованных и их семей. Все высказанные предложения и замечания принимались во внимание и прорабатывались присутствующими.

Комитет отметил высокий уровень подготовительной работы по вопросам проведения "Диктанта Победы" : Во всех 20 муниципалитетах были организованы площадки для проведения акции, а их общее число выросло на 34 по сравнению с прошлым годом. Количество участников составило 9595 человек, что на 27% больше, чем в 2021 году. С предложением по улучшению качества проведения Диктанта победы и его популяризации выступила директор Регионального информационного центра оценки качества образования Светлана Афанасьева.

"Появилась такая идея записать Видео-инструкцию по процедуре проведения Диктанта победы, так как очень много вопросов возникало именно по проведению самой процедуры Диктанта. Это будет интересно и полезно не только Республике Коми, но и на федеральном уровне",– отметила Светлана.

Следующим вопросом было обсуждение хода реализации акции "Парта Героя".