Единая Россия поздравила победителей Диктанта победы

Памятные подарки и благодарственные письма были вручены Торопковой Екатерине, Алексею Литовченко, Панюкову Андрею, Анне Лебедевой , Наталье Сыскиной, Оксане Кувардиной.

8 ноября в рамках заседания организационного комитета "Наша Победа" были подведены итоги Международного исторического диктанта на тему событий Второй Мировой войны — "Диктант Победы". Более 1,6 миллиона человек участвовали в Диктанте по всей России. По Республике Коми в мероприятии приняло участие 9595 человек, и среди участников есть победители регионального и федерального уровней.

Екатерина Торопкова – ученица 9-го класса “СОШ №28” г. Сыктывкар. По словам Екатерины, участвовала в Диктанте она впервые, и новости о победе её очень сильно удивили. Для неё и её семьи история– очень важная наука и знать её сегодня необходимо. Екатерина вошла в число 20 человек, которые стали федеральными и региональными победителями.