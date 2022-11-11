Единая Россия поздравила победителей Диктанта победы

Памятные подарки и благодарственные письма были вручены Торопковой Екатерине, Алексею Литовченко, Панюкову Андрею, Анне Лебедевой , Наталье Сыскиной, Оксане Кувардиной.
8 ноября в рамках заседания организационного комитета "Наша Победа" были подведены итоги Международного исторического диктанта на тему событий Второй Мировой войны — "Диктант Победы". Более 1,6 миллиона человек участвовали в Диктанте по всей России. По Республике Коми в мероприятии приняло участие 9595 человек, и среди участников есть победители регионального и федерального уровней.
Екатерина Торопкова – ученица 9-го класса “СОШ №28” г. Сыктывкар. По словам Екатерины, участвовала в Диктанте она впервые, и новости о победе её очень сильно удивили. Для неё и её семьи история– очень важная наука и знать её сегодня необходимо. Екатерина вошла в число 20 человек, которые стали федеральными и региональными победителями.
“Мы очень рады за то, что такие юные участники становятся победителями и прославляют нашу Республику”, – отметила председатель Совета г. Сыктывкара, замсекретаря Коми РО Партии по проектной деятельности Анна Дю.
В число региональных победителей вошли:
Алексей Литовченко– начальник отдела Главного управления МЧС по Республике Коми г.Сыктывкар;
Андрей Панюков– учитель физики “СОШ №1” г.Сыктывкара;
Анна Лебедева– педагог Детского дома творчества пгт. Н. Одес;
Наталья Сыскина– заведующая хозяйством “СОШ №5” г. Инты;
Оксана Кувардина– зав. сектором управления культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" г. Емва.
Всем победителям были выданы благодарственные письма и памятные подарки: книги о великих личностях и их роли в Российской истории.
Партия "Единая Россия" выражает слова благодарности всем участникам и призёрам "Диктанта победы" за любовь к истории своей Родины и участие в мероприятии, проходящего в рамках Народной программы партии.
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