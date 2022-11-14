Квартиры скупают этажами: среди сыктывкарцев вырос спрос на жилье в Дубае

Какие есть варианты вложиться в недвижимость, рассказали в компании “Две столицы”
Интерес к недвижимости в ОАЭ в последнее время подогрет: бум начался еще в разгар пандемии и не стихает до сих пор. Покупатели со всего мира, и наши соотечественники в том числе, стремятся переехать поближе к сверкающим небоскребам и люксовым пляжам или как минимум инвестировать в дорожающие буквально на глазах квадратные метры. Жилье скупают целыми этажами, многие проекты разлетаются за считанные дни или даже часы. Реально ли приобрести квартиру удаленно и как успеть уладить все финансовые и юридические моменты?
Сыктывкарцам в этом плане повезло: международные сделки удобно проводить прямо в родном городе, в агентстве недвижимости “Две столицы”. Компания на рынке уже более 17 лет, у специалистов большой опыт межрегиональных и международных сделок. Директор компании Елена Недоспасова живет и работает в Дубае и рассказала, какие есть варианты вложиться в дубайскую недвижимость.
Неужели спрос на недвижимость в ОАЭ действительно настолько огромный?
— Буквально на днях был очередной старт продаж, в 8 утра у офиса застройщика уже стояла очередь, при этом много желающих не только из России, но и из Индии, и из всей Европы. Квартиры в итоге достались лишь каждому двадцатому. Наши клиенты взяли этаж.
Чем вызван такой ажиотаж?
— Жилье в Дубае очень ликвидно — это востребованный инвестиционный инструмент, достаточно прибыльный и защищенный. Недавно мы бронировали для клиента квартиру стоимостью 8 миллионов дирхам. В соседнем, еще не сданном доме, аналогичная квартира сейчас перепродается уже за 11 миллионов, то есть даже на стадии бронирования можно выиграть очень много.
Важно отметить, что цены на премиальную недвижимость в Дубае заметно ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Здесь выгодные возможности для сдачи в аренду, а ежегодный доход от инвестиций составляет до 12% годовых.
Есть в ОАЭ аналог нашей ипотеки?
— Для покупки жилья необязательно иметь сразу всю сумму. В Дубае нет ипотеки как таковой, но есть различные варианты рассрочки. Стандартный вариант: в первый год клиент оплачивает 20%, плюс 4% — единовременный налог. Еще порядка 20–30% нужно выплатить в течение 2–3 лет, пока объект строится, а когда дом сдадут — внести остаток. Иногда можно выплачивать оставшуюся сумму и дольше, когда дом уже сдан.
Более того, если на старте внести от 30 до 50% стоимости квартиры плюс налог, можно не выплачивать остаток, а переуступить объект, это официально прописано в договоре. То есть можно выбрать квартиру за 15 миллионов рублей, внести только половину суммы — и спокойно ее перепродать. При этом если клиент покупает недвижимость через “Две столицы” — он не платит комиссию застройщику.
А как устроены дома?
Что касается привлекательности жилья, строят здесь действительно очень качественно. Это не просто квадратные метры: в доме, как правило, есть спортзал, бассейн, просторный холл — целая инфраструктура. Метраж здесь не как в России: если студия, то не 15–25 квадратов, а 40 или 50. Евродвушки, в которых отдельная спальня и кухня с залом, в среднем 60–75 метров.
Плюс многие застройщики на этапе предбронирования предлагают по акции мебель в подарок. И это не только кухонный гарнитур, но и спальня, гардеробная, бытовая техника. Словом, квартира “под ключ”. Например, один из очень экономных вариантов — полностью меблированная студия в 20 минутах от Дубая Марины стоимостью около 9 миллионов рублей.
А для себя сыктывкарцы тоже покупают жилье или в основном инвестируют?
— Большая часть клиентов — инвесторы. Но в последнее время стали чаще брать готовое жилье для переезда — либо с ближайшим сроком сдачи, либо на вторичном рынке. Со вторичкой мы точно так же работаем, можем провести удаленные просмотры.
Что касается застройщиков, “Две столицы” работают с ведущими девелоперами в Дубае. Такими, как Emaar, например. Именно они построили самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа. Или Damac, которые возвели более 26 000 единиц жилья. При этом все компании тщательно проверяются государством, средства покупателей вносятся на защищенный эскроу-счет — риски сведены к минимуму.
Если в Эмиратах такое качественное жилье и надежные компании, стоит ли обращаться в агентство недвижимости или можно попробовать приобрести квартиру без посредников?
— Недвижимость Дубая — это совсем иной подход: здесь нужно оперативно реагировать на старты продаж для брони подходящего варианта. Рядом должен быть не просто риелтор, который пару раз был в Дубае, а настоящий профессионал на рынке местной недвижимости, знающий все интереснейшие инвестиционные локации. У нас недавно были клиенты из Сыктывкара, которые несколько раз пытались через посредников забронировать апартаменты на старте продаж, — безуспешно. В итоге мы помогли выбрать инвестиционный вариант с отделкой и мебелью за 15 миллионов рублей, сделку оформили здесь, в Сыктывкаре.
“Две столицы” представляют интересы клиента, ведут полное юридическое сопровождение, берут на себя все вопросы: помогают выбрать объект, проводят онлайн-показы, высылают фото и видео, организуют созвоны с застройщиком.
Преимущество еще в том, что вы сами живете в Дубае?
— Когда ты живешь здесь, то начинаешь понимать, какой район что из себя представляет, какие плюсы и минусы у каждой локации, о чем не расскажет рекламный буклет. Рынок сейчас настолько быстрый, 90% наших клиентов даже не ездят смотреть — выбирают и приобретают недвижимость удаленно. При покупке важно знать множество нюансов и все тонкости взаиморасчетов и получения квартиры при международных сделках. Наши специалисты владеют всеми нужными знаниями.
Есть ли вообще альтернативы ОАЭ?
— В сравнение часто приводят Турцию. Но если в Дубае нужно очень постараться, чтобы нарваться на недобросовестного застройщика, то в Турции, напротив, крайне сложно не нарваться. Кипр также и рядом не стоит с Эмиратами. Дубай не подвержен колебаниям рынка, не ввязывается в мировые конфликты, курс местной валюты (дирхама) не меняется по отношению к доллару уже почти четверть века, — объяснила Елена Недоспасова.
Если вы подумываете переехать в поражающий воображение город небоскребов или рассматриваете варианты для инвестиций, вы знаете, к кому обращаться. Сотрудники компании “Две столицы” готовы встретить, сориентировать и ответить на все вопросы — как в Дубае, так и в Сыктывкаре.
Адрес в Сыктывкаре: улица Интернациональная, 50.
Телефон в Сыктывкаре: +7(8212)23-91-23.
Телефон в Дубае: +971-54-370-3002.
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