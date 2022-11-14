Квартиры скупают этажами: среди сыктывкарцев вырос спрос на жилье в Дубае

Какие есть варианты вложиться в недвижимость, рассказали в компании “Две столицы”

Интерес к недвижимости в ОАЭ в последнее время подогрет: бум начался еще в разгар пандемии и не стихает до сих пор. Покупатели со всего мира, и наши соотечественники в том числе, стремятся переехать поближе к сверкающим небоскребам и люксовым пляжам или как минимум инвестировать в дорожающие буквально на глазах квадратные метры. Жилье скупают целыми этажами, многие проекты разлетаются за считанные дни или даже часы. Реально ли приобрести квартиру удаленно и как успеть уладить все финансовые и юридические моменты?

Сыктывкарцам в этом плане повезло: международные сделки удобно проводить прямо в родном городе, в агентстве недвижимости “Две столицы”. Компания на рынке уже более 17 лет, у специалистов большой опыт межрегиональных и международных сделок. Директор компании Елена Недоспасова живет и работает в Дубае и рассказала, какие есть варианты вложиться в дубайскую недвижимость.

Неужели спрос на недвижимость в ОАЭ действительно настолько огромный?

— Буквально на днях был очередной старт продаж, в 8 утра у офиса застройщика уже стояла очередь, при этом много желающих не только из России, но и из Индии, и из всей Европы. Квартиры в итоге достались лишь каждому двадцатому. Наши клиенты взяли этаж.

Чем вызван такой ажиотаж?