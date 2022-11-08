Глава Минтруда рассказал об увеличении материнского капитала в 2023 году

С 2023 года маткапитал на первого ребенка увеличится примерно до 590 тысяч рублей. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков.
По словам руководителя ведомства, материнский капитал в 2023 году увеличится и на второго ребенка. Сумма составит почти 780 тысяч рублей. Об этом Котяков рассказал на совещании по социальным вопросам у президента.
Напомним также, на 2022 год в Коми более 27 тысяч детей получили особую выплату. Сумма выплаты зависит от доходов семьи. Минимальная — 7 930 рублей, максимальная 20 151 рубля. Получить ее могут родители или законные представители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет. Выплата оформляется через МФЦ.