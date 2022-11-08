Глава Минтруда рассказал об увеличении материнского капитала в 2023 году

С 2023 года маткапитал на первого ребенка увеличится примерно до 590 тысяч рублей. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков.

По словам руководителя ведомства, материнский капитал в 2023 году увеличится и на второго ребенка. Сумма составит почти 780 тысяч рублей. Об этом Котяков рассказал на совещании по социальным вопросам у президента.