Республике Коми выделили более двух миллиардов рублей на пособия для детей

Коми выделили более двух миллиардов рублей на пособия для детей. Об этом пишет “КП”.
В Республике Коми на 2022 год более 27 тысяч детей, которым назначена особая льгота. Размер пособия зависит от доходов семьи. Минимальная выплата 7 930 рублей, максимальная 20 151 рубля.
Получить эту поддержку могут лишь родители или законные представители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет. Также необходимо, что ежемесячный доход на человека в семье не превышал МРОТ; заявитель и дети должны быть гражданами Российской Федерации.
Оформить пособие можно через портал госуслуги или МФЦ “Мои документы”.