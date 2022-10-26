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Республике Коми выделили более двух миллиардов рублей на пособия для детей

Республике Коми выделили более двух миллиардов рублей на пособия для детейФото из архива портала "Про Город Сыктывкар"

Коми выделили более двух миллиардов рублей на пособия для детей. Об этом пишет “КП”.

В Республике Коми на 2022 год более 27 тысяч детей, которым назначена особая льгота. Размер пособия зависит от доходов семьи. Минимальная выплата 7 930 рублей, максимальная 20 151 рубля.

Получить эту поддержку могут лишь родители или законные представители, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет. Также необходимо, что ежемесячный доход на человека в семье не превышал МРОТ; заявитель и дети должны быть гражданами Российской Федерации.

Оформить пособие можно через портал госуслуги или МФЦ “Мои документы”.

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