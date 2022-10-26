Республике Коми выделили более двух миллиардов рублей на пособия для детей

Коми выделили более двух миллиардов рублей на пособия для детей. Об этом пишет “КП”.

В Республике Коми на 2022 год более 27 тысяч детей, которым назначена особая льгота. Размер пособия зависит от доходов семьи. Минимальная выплата 7 930 рублей, максимальная 20 151 рубля.